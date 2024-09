Eeuu está cerca de acordar misiles de largo alcance para ucrania que tardarían meses en llegar

Por Mike Stone, Patricia Zengerle y Gerry Doyle

WASHINGTON, 3 sep (Reuters) - Estados Unidos está cerca de llegar a un acuerdo para entregar a Ucrania misiles de crucero de largo alcance que podrían llegar hasta Rusia, pero Kiev tendría que esperar varios meses mientras EEUU resuelve cuestiones técnicas antes de cualquier envío, dijeron altos cargos estadounidenses. Se espera que la inclusión de los misiles Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) en un paquete de armas se anuncie este otoño (boreal), dijeron tres fuentes, aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva. Las fuentes no quisieron dar su nombre porque no están autorizadas a hablar del tema. El envío de misiles JASSM a Ucrania podría alterar significativamente la perspectiva estratégica del conflicto al poner una mayor parte de Rusia al alcance de potentes municiones guiadas de precisión, una preocupación importante de la Administración Biden, dijeron los altos cargos. Algunos analistas militares han sugerido que la introducción de los JASSM —que son sigilosos y pueden atacar más lejos que la mayoría de los misiles del inventario actual de Ucrania— podría hacer retroceder cientos de kilómetros las zonas de concentración y los depósitos de suministros rusos.

Esto complicaría seriamente la capacidad de Rusia para mantener sus operaciones ofensivas y podría proporcionar a Ucrania una ventaja estratégica. Lanzándolos desde puntos cercanos a la frontera norte de Ucrania con Rusia podrían alcanzar instalaciones militares tan lejanas como las ciudades rusas de Vorónezh y Briansk. En el sur, lanzarlos cerca de las líneas del frente podría permitir atacar aeródromos o instalaciones navales en Crimea. Hasta ahora, el JASSM sólo se ha integrado en aviones de diseño estadounidense. Ucrania operará en última instancia varias docenas de F-16, cada uno de los cuales puede llevar dos de los misiles de crucero. Uno de los cargos estadounidenses dijo que se estaba intentando que el misil fuera operativo con aviones de combate no occidentales del inventario ucraniano, algo de lo que no se había informado anteriormente. Aunque el alto cargo no dio más detalles sobre con qué cazas del inventario ucraniano podría utilizarse el JASSM, Ucrania opera cazas de la era soviética MiG-29, Su-24 y Su-27. Politico informó el mes pasado que la Administración Biden estaba "abierta" a dar a Ucrania misiles JASSM. La necesidad de Ucrania de más armas, y de armamento más potente, es cada vez mayor, ya que sigue enfrentándose a la intensa presión del ejército ruso a lo largo de su frente oriental. Los modelos más antiguos de JASSM, fabricados por Lockheed Martin Corp, tienen un alcance de unos 370 kilómetros. Los misiles, de unos 4 metros de largo, están diseñados para ser algo sigilosos, lo que dificulta su detección por radar. También pueden volar cerca del suelo y pueden programarse para tomar rutas tortuosas que eviten las defensas aéreas. También existe un misil JASSM de mayor alcance que puede volar más de 800 kilómetros. Reuters no pudo establecer de inmediato cuál de los dos tipos estaba considerando Washington, pero proporcionar los misiles de menor alcance supondría una menor carga para sus arsenales. Entregar a Ucrania misiles JASSM también aumentaría la presión para que Washington redujera las restricciones sobre la forma en que Ucrania utiliza el armamento estadounidense, ya que sus efectos serían limitados si no se autorizara su uso contra objetivos dentro de Rusia, dijo un miembro del Congreso que trabaja en el tema.

Estados Unidos se ha mostrado reacio a suministrar armas que puedan atacar objetivos en el interior de Rusia por temor a que se produzca una escalada del conflicto. Los aliados de Kiev han estado suministrando armas, pero con restricciones sobre cómo y cuándo se pueden utilizar dentro de Rusia, por temor a que tales ataques puedan provocar represalias que arrastren a los países de la OTAN a la guerra o provoquen un conflicto nuclear. Cada JASSM tiene una ojiva grande, de 1.000 libras, pero a diferencia de los misiles Storm Shadow y SCALP ya proporcionados a Kiev por Reino Unido y Francia, no están diseñados explícitamente para penetrar búnkeres endurecidos. Las versiones más recientes cuestan alrededor de un millón de dólares cada una. Las señales de GPS y un sistema de navegación inercial le proporcionan la orientación. Cuando se acerca a su objetivo, un buscador de imágenes infrarrojas puede ayudar a dirigirlo a un punto de impacto con una precisión de unos 3 metros. Aunque los modelos más antiguos podrían ser menos resistentes a la guerra electrónica que la iteración actual del JASSM, el buscador de infrarrojos le ayudaría a encontrar su objetivo incluso en un contexto de fuertes interferencias, dijo George William Herbert, del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales de Monterey, en California. "Son bastante sigilosos, pero no están completamente diseñados para el máximo sigilo", dijo Herbert. "Hace unos años, se dispararon unos cuantos contra Siria tras incidentes con armas químicas, y los sistemas de defensa antiaérea rusos en el país no lograron derribar muchos, posiblemente ninguno". "Yo esperaría que las trayectorias de vuelo de los misiles cuidadosamente planificadas permitieran que el JASSM fuera efectivo en casi cualquier parte del área de guerra".

(Mike Stone y Patricia Zengerle en Washington y Gerry Doyle en Singapur; edición de Chris Sanders, Rosalba O'Brien y Stephen Coates; editado en español por Mireia Merino)

Reuters