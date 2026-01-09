EEUU está confiscando el petrolero Olina en el Caribe, según un funcionario estadounidense

WASHINGTON, 9 ene (Reuters) - Estados Unidos está en proceso de confiscar el petrolero Olina en el Caribe, cerca de Trinidad, en la quinta interceptación de buques de este tipo en las últimas semanas, como parte de los esfuerzos de Washington por controlar las exportaciones de petróleo venezolano, informó el viernes un funcionario estadounidense.

El Olina, que según la base de datos pública de transporte marítimo Equasis navegaba falsamente bajo la bandera de Timor Oriental, había zarpado anteriormente de Venezuela y había regresado a la región cuando fue interceptado el viernes, según una fuente del sector marítimo familiarizada con el asunto. (Información de Idrees Ali, Phil Stewart, Chen Aizhu y Jonathan Saul; edición de Mark Potter; editado en español por Tomás Cobos)