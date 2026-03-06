EEUU está sacando a miles de personas de los países de Oriente Medio, dice Trump

WASHINGTON, 6 mar (Reuters) -

El presidente Donald Trump dijo el viernes que Estados Unidos está evacuando a 13.000 personas de varios países de Oriente Medio en medio del conflicto militar entre Washington, Israel e Irán.

«Se está haciendo de forma discreta, pero sin contratiempos», afirmó Trump en una publicación en las redes sociales sin dar más detalles.

El Departamento de Estado afirmó más tarde que seguía poniéndose en contacto con los estadounidenses en Oriente Medio para ofrecerles vuelos chárter o asistencia para el transporte terrestre.

«Varios vuelos han repatriado de forma segura a cientos de estadounidenses a Estados Unidos y hay más vuelos programados para los próximos días, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan», afirmó en un comunicado el subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson.

El funcionario afirmó que un grupo de trabajo ha "ayudado directamente a casi 13.000 estadounidenses en el extranjero, ofreciéndoles orientación en materia de seguridad y asistencia para el viaje".

(Reporte de Katharine Jackson y Ryan Patrick Jones, editado en español por Javier Leira)