EEUU: Estado de Nueva York aprueba el suicidio asistido para enfermos terminales

La propia gobernadora Kathy Hochul anunció el acuerdo alcanzado con los legisladores sobre los términos de la propuesta. Se espera que el proyecto de ley, que añade una serie de nuevos requisitos para la aprobación de la eutanasia en comparación con el borrador inicial, se promulgue en enero. A partir de entonces, los pacientes tendrán la facultad legal de solicitar la eutanasia con medicamentos recetados.

La gobernadora católica Hochul desafió así a la Iglesia estadounidense, que ya ha reaccionado con una enérgica condena a la decisión. "He llegado a esta conclusión", escribió Hochul en un editorial del Albany Times Union, "porque creo en la compasión y la gracia, virtudes que incluyen permitir que quienes sufren un dolor inimaginable terminen sus vidas con cierto grado de consuelo". El cardenal Timothy Dolan y el obispo Hicks de Nueva York reaccionaron enérgicamente: La decisión de Hochul demuestra que nuestro gobierno está abandonando a sus ciudadanos más vulnerables, no solo diciéndoles a los enfermos y discapacitados que el suicidio es aceptable, sino que lo fomenta.

La ley exige que el paciente terminal presente su solicitud por escrito ante dos testigos y su médico. También se requerirá la confirmación escrita de un médico forense de que al paciente le quedan menos de seis meses de vida y de un psicólogo que certifique su capacidad mental. A petición de la gobernadora, se añadió un párrafo que exige cinco días adicionales tras la legalización de la solicitud para cualquier cambio. eventuali ripensamenti. (ANSA).