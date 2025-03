EEUU: Estados buscan prohibir o restringir uso de colorantes sintéticos en dulces y cereales

CHARLESTON, Virginia, EE.UU. (AP) — Los colorantes sintéticos utilizados en la elaboración de cereales, bebidas y caramelos de colores brillantes están siendo objeto de escrutinio en varios estados de Estados Unidos, donde legisladores estatales señalan que el gobierno federal se ha estancado en tomar medidas a pesar de la evidencia de efectos nocivos.

Virginia Occidental, que se encuentra en el último lugar en Estados Unidos en muchos indicadores de salud, se convirtió en el primer estado en firmar esta semana una prohibición estatal general de siete de estos colorantes. Legisladores en más de 20 estados, desde la profundamente conservadora Virginia Occidental hasta la fuertemente demócrata California, están impulsando de manera bipartidista restringir el acceso a los colorantes, que se han vinculado a problemas neuroconductuales en algunos niños y de los cuales el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., ha sido un duro crítico.

La senadora republicana Laura Wakim Chapman, quien preside la comisión de salud del Senado, afirmó: “No deberíamos estar obligados a vigilar nuestros propios alimentos”. Chapman destacó ante los legisladores que la votación podría ser la más importante de sus carreras políticas.

“No más colores tóxicos, no más envenenarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos. No más riesgos innecesarios. Nuestra salud no está a la venta”.

Al firmar el proyecto de ley, el gobernador republicano Patrick Morrisey hizo referencia al lema de Kennedy al decir: “No hay mejor lugar para liderar la misión de Hacer América Saludable de Nuevo”.

La prohibición de ciertos conservadores y colorantes rojo, azul, verde y amarillo entrará en vigor para la comida escolar en agosto, y en todo el estado en 2028. Se da luego de proyectos de ley más limitados aprobados en California el año pasado y en Virginia la semana pasada que prohibirán seis colorantes artificiales en las escuelas públicas a partir de 2027.

¿Por qué los legisladores quieren que los colorantes desaparezcan?

Treinta y seis aditivos de color están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para su uso en alimentos y bebidas en Estados Unidos. Nueve colorantes químicos a base de petróleo, incluido el Rojo tres, han sido permitidos en los alimentos de Estados Unidos.

Defensores de la salud pública han estado presionando por medidas estatales y federales durante años, señalando investigaciones que vinculan los colorantes en alimentos y otros aditivos químicos con riesgos para la salud, incluyendo la exacerbación de síntomas de trastorno por déficit de atención/hiperactividad en algunos niños e investigaciones en animales que vinculan ciertos aditivos con cánceres.

La Unión Europea y algunos países, entre ellos Australia y Japón, han prohibido o restringido el uso de ciertos colorantes en alimentos debido a posibles riesgos para la salud.

En octubre, decenas de manifestantes fuera de la sede de WK Kellogg Co. en Michigan exigieron que la compañía eliminara los colorantes artificiales de cereales como Apple Jacks y Froot Loops. Kellogg anunció que eliminaría los colores e ingredientes artificiales de sus productos en Estados Unidos para 2018, pero nunca lo hizo, a pesar de haber realizado el cambio en otros países, como Canadá, donde los Froot Loops están coloreados con jugo concentrado de zanahoria, jugo de sandía y jugo de arándano.

La FDA prohibió el Rojo tres del suministro de alimentos del país en enero, estableciendo un plazo hasta 2027 para que los fabricantes lo eliminen de sus productos. Los fabricantes de medicamentos ingeridos como jarabes para la tos tienen hasta enero de 2028.

Industria alimentaria advierte sobre aumentos de precios

La Asociación Nacional de Confiteros, un grupo comercial para vendedores de chocolate, caramelos, chicles y mentas, informó que las nuevas regulaciones harán que los alimentos sean más caros, menos accesibles y llevarán a menos variedad en los estantes de las tiendas de comestibles. Añadió que estados como Virginia Occidental, donde uno de cada cuatro niños vive en la pobreza y muchos vecindarios son “desiertos alimentarios” con acceso limitado a alimentos asequibles y nutritivos, se verán desproporcionadamente afectados.

Charles Leftwich, vicepresidente de seguridad alimentaria y garantía de calidad de Sysco Corp., el mayor distribuidor de servicios alimentarios del mundo, dijo que las políticas de seguridad alimentaria deben estar respaldadas por la ciencia y “aplicarse de manera consistente en todas las geografías”.

“No deberíamos tener un enfoque fragmentado cuando se trata de seguridad alimentaria, porque genera una falta de confianza y seguridad entre los consumidores”, indicó Leftwich en una entrevista con The Associated Press.

Cambios en marcha

Los distritos escolares en Virginia Occidental han comenzado a eliminar gradualmente cereales para el desayuno, leche de fresa u otros productos en anticipación al plazo de agosto de la nueva ley.

Chris Derico, quien dirige el programa de nutrición escolar del condado Harrison, espera que la nueva regulación aumente los costos, pero dijo que no está “en modo de pánico por ello” porque ninguno de los productos que contienen los colorantes artificiales se utiliza en los platos principales servidos a los estudiantes.

Travis Austin, quien lidera el servicio de alimentos en el sistema de Escuelas del Condado Cabell, calificó la política como “un paso en la dirección correcta” y destacó que dependerá de los fabricantes reformular sus fórmulas para seguir siendo competitivos.

“Todo se trata de dinero”, dijo. “Si Froot Loops y Lucky Charms no van a cambiar sus fórmulas, entonces no los compraremos. Compraremos aquellos que sí lo hagan”.

Los legisladores en Virginia Occidental, que lidera la nación en enfermedades crónicas como la obesidad, señalaron que los colorantes se encuentran a menudo en alimentos azucarados.

Cuando el proyecto de ley fue aprobado por el Senado estatal, el patrocinador Jason Barrett apuntó que Virginia Occidental fue el primer estado en aprobar una ley tan amplia, pero no será el último. Citó un proyecto de ley que avanza en Oklahoma que prohibirá 21 colorantes y aditivos sintéticos en alimentos.

Agregó que las empresas se aprovechan de los consumidores de bajos ingresos y los niños.

“Con la aprobación de este proyecto de ley, estamos diciendo a las grandes corporaciones alimentarias que la salud de nuestra gente es lo primero”, afirmó.

