EEUU evacúa a 20.000 personas de Kabul, mayor cifra diaria

WASHINGTON (AP) — Las fuerzas estadounidenses registraron el martes el mayor número de vuelos de evacuación de Afganistán desde que comenzó el operativo. Pero persiste la mortífera violencia para impedir que mucha gente desesperada llegue al aeropuerto de Kabul, y el Talibán ha indicado que en poco tiempo podría detener las evacuaciones.

En medio del tenso operativo para sacar gente del país, el director de la CIA, William Burns, llegó a Kabul en secreto el lunes para reunirse con el jefe político del Talibán, Abdul Ghani Baradar, dijo un funcionario estadounidense a The Associated Press bajo la condición de no ser identificado.

Unas 21.600 personas pudieron salir de Afganistán en el período de 24 horas que finalizó el martes por la madrugada, dijo la Casa Blanca. El día anterior habían salido 16.000.

Treinta y siete aviones militares estadounidenses partieron con 12.7000 evacuados. Otras 8.900 personas salieron en 57 vuelos de aliados de Estados Unidos.

El vocero del Pentágono, John Kirby, dijo el lunes que la aceleración del operativo se debió en parte a la coordinación con comandantes talibán para llevarlos al aeropuerto.

“Hasta ahora, y en lo sucesivo”, se requiere coordinación constante y reducción del conflicto con el Talibán", dijo Kirby. “Lo que hemos visto es que la reducción del conflicto ha funcionado bien en el sentido de permitir el acceso y el flujo y reducir las multitudes fuera del aeropuerto”.

El comandante militar estadounidense en el aeropuerto de Kabul, contralmirante Peter Vasely, mantiene una comunicación diaria con los comandantes del Talibán para tratar de facilitar la evacuación, pero el último contacto con Baradar fue cuando el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley, voló a Doha, Qatar, para reunirse con él y otros funcionarios de la milicia en diciembre. Milley intentó persuadir al Talibán que mitigue sus ataques a las fuerzas afganas, pero fue en vano.

Dadas las dificultades de acceso al aeropuerto el lunes, las fuerzas militares salieron del perímetro para recoger a otro contingente de estadounidenses en helicóptero. Funcionarios estadounidenses dijeron que un helicóptero militar recogió a 16 ciudadanos estadounidenses y los llevó al aeropuerto. Esa fue la segunda misión de rescate de su tipo por fuera del aeropuerto. Kirby dijo que el jueves pasado, tres helicópteros recogieron a 169 estadounidenses fuera de un hotel cercano y los llevó al aeropouerto.

AP