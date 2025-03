Eeuu evaluará la postura de ucrania sobre la paz en la reunión de arabia saudí

Por Steve Holland, Gram Slattery y Daphne Psaledakis

WASHINGTON, 9 mar (Reuters) -

Responsables de Estados Unidos planean utilizar la reunión del martes con una delegación ucraniana en Arabia Saudí en parte para determinar si Ucrania está dispuesta a hacer concesiones materiales a Rusia para poner fin a la guerra, según dos fuentes estadounidenses. La delegación estadounidense también estará atenta a las señales que demuestren que los ucranianos se toman en serio la mejora de los lazos con el Gobierno de Donald Trump después de que una reunión entre el presidente Trump y el presidente Volodímir Zelenski derivara en una discusión el mes pasado, dijo una de las fuentes, que solicitó el anonimato para ofrecer la información antes de las conversaciones a puerta cerrada. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, volará a Yeda el domingo para las conversaciones bilaterales con representantes ucranianos, que estarán dirigidas por Andri Yermak, un alto asesor de Zelenski. Se espera que a Rubio se unan el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y el enviado de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff. "No se puede decir 'quiero la paz' y 'me niego a ceder en nada'", dijo uno de las fuentes estadounidenses sobre las próximas conversaciones. "Queremos ver si los ucranianos están interesados no solo en la paz, sino en una paz realista", dijo la otra fuente. "Si solo están interesados en las fronteras de 2014 o 2022, eso ya nos dice algo".

Trump se mostró optimista sobre las conversaciones. "Vamos a hacer muchos progresos, creo, esta semana", dijo a los periodistas que viajaban con él en el Air Force One. Zelenski dijo en su discurso nocturno por vídeo que viajaría a Arabia Saudí el lunes para "seguir trabajando por el bien de la paz". Añadió que espera que las conversaciones entre su equipo y responsables estadounidenses den resultados. "Esto nos concierne a ambos, acercar la paz y continuar con el apoyo", dijo Zelenski.

POSICIÓN DE FUERZA Los aliados europeos de Ucrania argumentan que Ucrania solo puede firmar un acuerdo con Rusia desde una posición de fuerza y que Kiev no debe precipitarse a la mesa de negociaciones con un agresor. Zelenski ha dicho que el presidente ruso, Vladimir Putin, no quiere la paz y que Rusia atacará a otros países europeos si su invasión de Ucrania no se salda con una clara derrota. Responsables estadounidenses se reunieron en febrero con responsables rusos en la capital saudí, Riad, para tener discusiones bilaterales separadas, que se centraron en gran medida en la reconstrucción de una relación de trabajo después de una congelación casi total de los contactos oficiales bajo el mandato del expresidente estadounidense Joe Biden.

Trump ha expresado su frustración con Ucrania en las últimas semanas afirmando que el país del este de Europa se está quedando sin mano de obra y recursos, y que necesita sentarse rápidamente a la mesa con Rusia. En los últimos días, su Gobierno ha cortado los envíos de armas y algunos intercambios de inteligencia con Kiev, y ha acusado a los ucranianos de no estar suficientemente abiertos a un posible proceso de paz. Trump dijo el domingo que Estados Unidos "casi" había puesto fin a la suspensión del intercambio de inteligencia. Las tropas rusas han estado avanzando lenta pero constantemente en el este de Ucrania, mientras que los miles de soldados ucranianos que irrumpieron en la región rusa de Kursk el verano pasado están casi rodeados. En un comunicado, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Brian Hughes, dijo que Zelenski había hecho progresos en la restauración de la relación entre Estados Unidos y Ucrania después de su agria reunión con Trump el 28 de febrero.

"Con las reuniones en Arabia Saudí esta próxima semana, esperamos escuchar más movimientos positivos que, con suerte y en última instancia, pondrán fin a esta brutal guerra y al derramamiento de sangre", dijo Hughes. Witkoff, el enviado para Oriente Medio, dijo públicamente a principios de esta semana que esperaba discutir un "marco" para un posible alto el fuego y un acuerdo de paz durante las conversaciones. Sobre Yeda pende el destino de un acuerdo sobre minerales entre Estados Unidos y Ucrania, que Kiev quiere que incluya una garantía de seguridad estadounidense a cambio del acceso a determinados recursos minerales en Ucrania. Estaba previsto que Zelenski y Trump firmaran ese acuerdo durante la visita de Zelenski a Washington, pero, tras el choque entre ambos en la Casa Blanca, no se firmó. Desde entonces, ambas partes han expresado una renovada voluntad de firmar el acuerdo, pero aún no se ha producido ninguna firma. Trump dijo el domingo que creía que Ucrania lo firmaría, aunque añadió que quería que el Gobierno de Zelenski demostrara que quería la paz. "Firmarán el acuerdo sobre los minerales, pero quiero que quieran la paz... No lo han demostrado en la medida en que deberían", afirmó.

El Departamento de Estado y la embajada ucraniana en Washington no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios. (Información de Steve Holland y Daphne Psaledakis en Washington, Gram Slattery en Palm Beach, Florida; información adicional de Lidia Kelly en Melbourne; edición de Ross Colvin, Sandra Maler y Michael Perry; edición en español de Jorge Ollero Castela)