EEUU: ex atleta olímpico vinculado al cartel de Sinaloa se entrega en México

El diplomático señaló que la rendición fue resultado directo de la presión conjunta y de la estrecha cooperación entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y la administración estadounidense encabezada por Donald Trump.

Wedding, que había competido en snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, vivía en la clandestinidad en territorio mexicano desde hacía más de una década.

Según las acusaciones, el ex deportista dirigía una amplia organización criminal transnacional responsable del tráfico de toneladas de cocaína desde Colombia hacia América del Norte y de haber ordenado varios homicidios.

Tras su entrega, Wedding fue trasladado a Estados Unidos bajo custodia del director del FBI, Kash Patel, luego de que el funcionario se reuniera en México con el ministro de Seguridad, Omar García Harfuch, y con la fiscal general, Ernestina Godoy.

