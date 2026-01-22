EEUU: ex fiscal especial Jack Smith defiende investigaciones contra Trump

Smith, quien presidió las pesquisas sobre los esfuerzos de Trump por revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 y sobre el manejo de documentos clasificados, afirmó que su investigación encontró "prueba más allá de toda duda razonable" de que Trump violó deliberadamente la ley —las mismas leyes que juró defender—

Insistió en que los cargos estuvieron basados exclusivamente en evidencia.

"Si se me pidiera hoy si volvería a procesar a un expresidente con base en los mismos hechos, lo haría, sin importar si ese presidente era demócrata o republicano", declaró Smith.

El presidente del Comité, el republicano Jim Jordan (Ohio), atacó a Smith y al manejo de las investigaciones, cuestionando la legalidad de ciertas acciones como la obtención de registros telefónicos de legisladores aliados de Trump.

Por su parte, el demócrata Jamie Raskin (Maryland), principal miembro de la minoría, defendió a Smith como un fiscal imparcial guiado por evidencia y legalidad, y subrayó la importancia de que las investigaciones fueran examinadas a la luz de los hechos.

Smith reiteró que su equipo recolectó pruebas de que Trump conocía que sus afirmaciones de fraude electoral eran falsas y que intentó subvertir el proceso democrático, presionando a funcionarios para impedir la certificación de los resultados electorales de 2020.

Smith fue nombrado fiscal especial en noviembre de 2022 para dirigir dos investigaciones principales: una sobre los esfuerzos de Trump por revertir la derrota electoral de 2020 y otra sobre la retención de documentos clasificados en su residencia en Mar-a-Lago tras dejar la Casa Blanca. (ANSA)