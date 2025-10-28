EEUU excluye a Rosneft Alemania de las sanciones a Rusia, según ministra alemana
LA NACION
Por Holger Hansen
BERLÍN, 28 oct (Reuters) -
La ministra de Energía de Alemania dijo el martes a Reuters que el Gobierno de Estados Unidos había asegurado por escrito que el negocio alemán de la rusa Rosneft quedaría exento de las nuevas sanciones energéticas porque los activos ya no están bajo control ruso. La ministra alemana de Economía, Katherina Reiche, dijo que Estados Unidos había proporcionado anoche una "Confort Letter" o carta de alivio reconociendo que Rosneft se había separado en Alemania completamente de la matriz rusa. (Información de Ludwig Burger; edición de Kirsti Knolle; editado en español por Patrycja Dobrowolska)
