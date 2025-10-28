LA NACION

EEUU excluye a Rosneft Alemania de las sanciones a Rusia, según ministra alemana

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Presidente de Ucrania
EEUU excluye a Rosneft Alemania de las sanciones a Rusia, según ministra alemanaTETIANA DZHAFAROVA - AFP

Por Holger Hansen

BERLÍN, 28 oct (Reuters) -

La ministra de Energía de Alemania dijo el martes a Reuters que el Gobierno de Estados Unidos había asegurado por escrito que el negocio alemán de la rusa Rosneft quedaría exento de las nuevas sanciones energéticas porque los activos ya no están bajo control ruso. La ministra alemana de Economía, Katherina Reiche, dijo que Estados Unidos había proporcionado anoche una "Confort Letter" o carta de alivio reconociendo que Rosneft se había separado en Alemania completamente de la matriz rusa. (Información de Ludwig Burger; edición de Kirsti Knolle; editado en español por Patrycja Dobrowolska)

LA NACION
Más leídas
  1. Su pasado como modelo y conductora, su lucha por la maternidad, el motivo por el que se divorció de Jorge Rial y su soltería
    1

    Romina Pereiro: su pasado como modelo y conductora, su lucha por la maternidad y el motivo por el que se divorció de Jorge Rial

  2. Se estrellan dos aeronaves del ejército de EE.UU. el mismo día y se agrava la seguidilla de accidentes
    2

    La Armada de Estados Unidos pierde dos aeronaves en 30 minutos en el Mar de China y crece la lista de incidentes

  3. Cae un bastión militar clave en el país de la peor crisis humanitaria del mundo: asedio, ejecuciones y desapariciones
    3

    La caída de El Fasher: las fuerzas paramilitares toman el último bastión del ejército sudanés en Darfur

  4. El bastión peronista que resistió el avance violeta y donde Santilli perdió por 20 puntos
    4

    Florencio Varela: el municipio peronista que resistió el avance de La Libertad Avanza

Cargando banners ...