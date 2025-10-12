EEUU exige a China la liberación inmediata de varios pastores cristianos detenidos el viernes

MADRID, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -

Estados Unidos ha exigido al Gobierno chino que ponga en libertad inmediatamente a varios pastores cristianos evangélicos detenidos el pasado viernes en Pekín y varias partes del país.

Entre los detenidos se encuentra el pastor Ezra Jin, de la Iglesia de Sion, según informó su hija, Grace Jin, a Fox News.

Pastor Ezra Jin of Zion, junto a otros 30 líderes religiosos o empleados de la iglesia en la capital de China, así como en Shenzhen, Shanghai, Chengdu, Beihai, Jiaxing o Huangdao.

El Gobierno chino no se ha pronunciado oficialmente al respecto pero es habitual esta clase de detenciones contra religiosos que deciden no registrar su actividad para defenderse de lo que denuncian como una persecución de las autoridades.

En respuesta, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha condenado las "redadas" efectuadas por el Partido Comunista chino como un "ejemplo de su hostilidad hacia los cristianos que rechazan la interferencia del partido en su fe y eligen rendir culto en iglesias sin registrar".

"Hacemos un llamamiento al PCCh para que libere inmediatamente a los líderes religiosos detenidos y permita que todas las personas de fe, incluidos los miembros de las iglesias domésticas, participen en actividades religiosas sin temor a represalias", ha concluido Rubio en su comunicado.