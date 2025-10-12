LA NACION

EEUU exige a China la liberación inmediata de varios pastores cristianos detenidos el viernes

EEUU exige a China la liberación inmediata de varios pastores cristianos detenidos el viernes

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
EEUU exige a China la liberación inmediata de varios pastores cristianos detenidos el viernes
EEUU exige a China la liberación inmediata de varios pastores cristianos detenidos el viernes

MADRID, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -

Estados Unidos ha exigido al Gobierno chino que ponga en libertad inmediatamente a varios pastores cristianos evangélicos detenidos el pasado viernes en Pekín y varias partes del país.

Entre los detenidos se encuentra el pastor Ezra Jin, de la Iglesia de Sion, según informó su hija, Grace Jin, a Fox News.

Pastor Ezra Jin of Zion, junto a otros 30 líderes religiosos o empleados de la iglesia en la capital de China, así como en Shenzhen, Shanghai, Chengdu, Beihai, Jiaxing o Huangdao.

El Gobierno chino no se ha pronunciado oficialmente al respecto pero es habitual esta clase de detenciones contra religiosos que deciden no registrar su actividad para defenderse de lo que denuncian como una persecución de las autoridades.

En respuesta, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha condenado las "redadas" efectuadas por el Partido Comunista chino como un "ejemplo de su hostilidad hacia los cristianos que rechazan la interferencia del partido en su fe y eligen rendir culto en iglesias sin registrar".

"Hacemos un llamamiento al PCCh para que libere inmediatamente a los líderes religiosos detenidos y permita que todas las personas de fe, incluidos los miembros de las iglesias domésticas, participen en actividades religiosas sin temor a represalias", ha concluido Rubio en su comunicado.

LA NACION
Más leídas
  1. 1

    Hay alerta naranja por tormentas eléctricas para este domingo 12 de octubre: las provincias afectadas

  2. El Gobierno vislumbra un panorama electoral difícil, con triunfos en siete distritos
    2

    El Gobierno vislumbra un panorama electoral difícil, con triunfos en siete distritos

  3. Diane Keaton: adiós a la estrella que definió en el cine cómo es el amor en los tiempos modernos
    3

    Diane Keaton: adiós a la estrella que definió en el cine cómo es el amor en los tiempos modernos

  4. Las apuestas de un inversor cercano a Trump en el país quedaron en la mira tras el rescate de EE.UU.
    4

    El lado B del acuerdo: las apuestas en la Argentina de un inversor cercano a Trump quedaron en la mira

Cargando banners ...