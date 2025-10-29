EEUU exime temporalmente de las sanciones a las filiales alemanas de la petrolera rusa Rosneft

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Estados Unidos ha eximido durante seis meses de las sanciones a las filiales alemanas de Rosneft, una de las dos petroleras rusas junto a Lukoil sobre las que fueron dirigidas las nuevas medidas de Washington en represalia por la supuesta "falta de compromiso" de Moscú para negociar la paz con Kiev.

La medida de gracia libra a Rosneft Deutschland, RN Refining & Marketing, o a cualquier entidad en la que estas dos empresas posean directa o indirectamente, individual o en conjunto, una participación del 50%, según ha anunciado en un comunicado del Departamento del Tesoro.

Washington responde así afirmativamente a las demandas de Berlín, que ha argumentado que las instalaciones de Rosneft están bajo control del Estado alemán desde 2022 y gozan de autonomía con respecto a la matriz, allá en Moscú.

Alemania destacó en su petición a Estados Unidos que estas instalaciones son esenciales para el suministro de combustible. Entre ellas se encuentra la refinería PCK, una de las más grandes del país, que representa más del 12% de la capacidad para refinar petróleo y de la que Rosneft posee el 54,17%.