EEUU explora intercambiar petróleo pesado venezolano por crudo medio para llenar reserva de emergencia: fuentes

Por Arathy Somasekhar y Jonathan Saul

HOUSTON/LONDRES, 16 ene (Reuters): el Departamento de Energía de Estados Unidos está explorando un plan para intercambiar petróleo pesado venezolano por crudo medio y amargo estadounidense para llenar la Reserva Estratégica, dijeron dos fuentes el viernes.

El Gobierno de Trump está buscando trasladar el crudo venezolano a tanques de almacenamiento en el Puerto Petrolero Offshore de Luisiana, desde donde puede ser enviado a las refinerías. A cambio del crudo venezolano, las empresas proporcionarán crudo medio y agrio estadounidense que puede ir directamente al almacenamiento SPR, dijeron dos fuentes.

En el pasado, el Gobierno ha utilizado los intercambios para liberar y adquirir petróleo.

Normalmente, en un intercambio, un refinador de petróleo toma prestado crudo por un corto período de tiempo, debido a eventos tales como huracanes o interrupciones temporales del suministro, y más tarde lo repone en su totalidad, junto con una prima de una cantidad adicional de petróleo.

El Departamento de Energía no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Reporte de Arathy Somasekhar en Houston, Jonathan Saul en London, Erin Banco en Nueva York y Timothy Gardner en Washington D.C.; editado en español por Javier Leira)