EEUU expresa preocupación por fallo en Perú que limita supervisión del puerto de Chancay

Estados Unidos expresó este miércoles su preocupación por un reciente fallo judicial peruano que limita la capacidad del regulador estatal, Ositran, para supervisar el megapuerto de Chancay, situado al norte de Lima y operado por la empresa china Cosco Shipping Ports.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense afirmó en la red social X que "Perú podría verse imposibilitado de supervisar Chancay, uno de sus puertos más importantes, bajo la jurisdicción de propietarios depredadores chinos".

"Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía", añadió la oficina en su mensaje, en medio de tensiones geopolíticas entre Washington y Pekín.

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, compartió el mensaje en su cuenta de X y destacó que "no hay precio más alto que perder soberanía".

"Este comunicado tiene una visión mucho más intervencionista de parte de la administración norteamericana que no solamente está ubicada con relación al Perú, sino en general en América Latina", declaró al canal de televisión N el analista y académico Andrés Gómez de la Torre.

El caso enfrentó a Cosco Shipping Ports con el organismo peruano regulador y supervisor del transporte, que reclama ejercer el control de calidad a favor de los usuarios del megapuerto. La decisión en primera instancia dispuso que "Ositran no ejerza funciones de supervisión ni fiscalización" en el puerto de Chancay, privado pero de uso público.

Ositran (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público) anunció que apelará el fallo del 29 de enero.

La empresa china negó ser una amenaza para la soberanía peruana. "Existe actualmente una discrepancia respecto de la autoridad que solucione problemas de usuarios, lo que no involucra en lo absoluto aspectos de soberanía", señaló a la AFP una fuente de Cosco Shipping Ports.

Según la empresa, en el puerto operan autoridades aduaneras, ambientales, policiales, portuarias y marítimas peruanas.

China invirtió US$1.300 millones en la terminal marítima, que se convirtió en uno de los principales puertos de Sudamérica con Asia desde que la inauguró el presidente chino, Xi Jinping, a fines de 2024.