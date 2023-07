EEUU expresa su preocupación por la posible inhabilitación del ganador de las elecciones de Tailandia

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha expresado su preocupación por la posible inhabilitación del ganador de las elecciones de Tailandia, Pita Limjaroenrat, del partido opositor Avanzar.

"Estamos siguiendo muy de cerca la situación postelectoral. Eso incluye a los recientes sucesos del sistema legal, por los que estamos preocupados. Creemos que este es un momento para Tailandia de demostrar su compromiso con la democracia", ha declarado Miller durante una rueda de prensa.

Además, ha aclarado que Washington no tiene ningún candidato "preferencial" en las elecciones tailandesas y que no apoyan a ningún político o formación política en particular, y que prefieren una democracia multipartidista y un proceso postelectoral que refleje "la voluntad" de los ciudadanos del país.

La Comisión Electoral de Tailandia remitió el pasado 12 de julio al Tribunal Constitucional el caso que podría llevar a la inhabilitación de Pita, que ganó las elecciones celebradas el pasado 14 de mayo en el país asiático.

En caso de ser hallado culpable de violar las leyes, el político tailandés podría enfrentarse a una pena de hasta diez años de cárcel y una inhabilitación, lo que llevaría al país de nuevo a las urnas.

Pita se encuentra al frente de una coalición de ocho partidos que suma 312 de los 500 diputados electos en la Casa de Representantes, si bien esta mayoría resulta insuficiente debido al poder de decisión del Senado para nombrar al nuevo primer ministro.

La coalición opositora necesita 376 escaños entre las dos cámaras legislativas para confirmar al jefe de Gobierno. Para salvar cualquier obstáculo del Senado, habría sido ideal que obtuviera todos esos escaños en las elecciones.

Por su parte, Pita anunció el pasado sábado que retirará su candidatura si este miércoles no logra el apoyo de las dos cámaras del Parlamento en un último intento tras el fracaso del pasado jueves.

