EEUU: fallo bloquea orden ejecutiva de Trump

El juez de distrito John Chun dictaminó que la amenaza de Trump de recortar la financiación a la Comisión de Asistencia Electoral es inconstitucional y que el presidente carece de la facultad para determinar cómo se llevan a cabo las elecciones a nivel estatal.

"El presidente no tiene la autoridad para imponer unilateralmente nuevas condiciones a los fondos federales", escribió Chun en un fallo de 75 páginas.

Designado por Joe Biden, es el tercer juez federal que bloquea gran parte de la orden ejecutiva de Trump del 25 de marzo, que buscaba exigir a los estados que modificaran sus procedimientos electorales. (ANSA).