EEUU: Fallo sobre aranceles desata choque entre jueces por límites a Trump

El fallo, adoptado por 6 votos contra 3, determinó que el mandatario no podía imponer amplias tarifas comerciales invocando la ley de poderes económicos de emergencia (IEEPA), al considerar que esa norma no autoriza al Ejecutivo a fijar aranceles, una facultad que la Constitución reserva al Congreso.

Durante el análisis del caso, varios jueces intercambiaron posiciones sobre si el tribunal está aplicando el mismo estándar al evaluar el uso de poderes ejecutivos por parte de gobiernos republicanos y demócratas, en un debate que reflejó preocupaciones sobre la consistencia institucional del máximo tribunal.

El conflicto jurídico gira en torno a la interpretación del IEEPA, una ley de 1977 concebida originalmente para sanciones económicas y control de activos, pero utilizada por la administración Trump para justificar una amplia política arancelaria global destinada a proteger la industria estadounidense y presionar a socios comerciales.

El presidente había defendido esas tarifas como un eje central de su estrategia económica, mientras empresas, estados y grupos comerciales impulsaron demandas argumentando que la Casa Blanca excedió sus atribuciones constitucionales.

La sentencia del tribunal —redactada por el presidente de la Corte, John Roberts, y apoyada por una mayoría transversal que incluyó jueces conservadores y liberales— subrayó que decisiones económicas de gran impacto requieren autorización explícita del Congreso, en línea con la llamada "doctrina de las grandes cuestiones", utilizada por la Corte para limitar acciones ejecutivas de gran alcance.

Los jueces disidentes, encabezados por Brett Kavanaugh y acompañados por Clarence Thomas y Samuel Alito, sostuvieron en cambio que la legislación sí podía interpretarse como suficiente para permitir ese tipo de medidas comerciales y advirtieron sobre las complejidades económicas y legales que implicaría anular los aranceles ya aplicados.

El fallo supone uno de los golpes más significativos a la agenda económica del mandatario y podría obligar al gobierno a devolver miles de millones de dólares recaudados mediante esas tarifas, además de generar incertidumbre sobre la política comercial estadounidense y los instrumentos disponibles para futuras medidas proteccionistas.

Tras la decisión, Trump reaccionó con dureza contra los magistrados, cuestionó su patriotismo y anunció que buscará nuevas vías legales para reinstalar tarifas mediante otras disposiciones comerciales.

El episodio abre un nuevo frente institucional en Washington y refuerza el debate sobre el equilibrio entre el poder presidencial en materia económica y el control constitucional ejercido por el Congreso y la Justicia. (ANSA).