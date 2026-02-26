EEUU: FBI despide a agentes ligados a investigación contra Trump

Según la cadena, las cesantías son resultado de una investigación interna impulsada por Kash Patel luego de descubrir que el FBI obtuvo entre 2022 y 2023 registros de comunicaciones telefónicas vinculadas a su entorno, incluidas conversaciones del propio Patel y de la actual jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

La investigación interna De acuerdo con las fuentes citadas, la revisión interna buscó determinar posibles irregularidades en los procedimientos utilizados durante la pesquisa federal sobre el manejo de documentos reservados por parte de Trump, uno de los casos judiciales más sensibles que enfrentó el mandatario tras dejar la presidencia en 2021.

El FBI no confirmó oficialmente el número exacto de funcionarios afectados ni los motivos específicos de cada despido, aunque señaló que las decisiones responden a procesos administrativos internos.

El caso Mar-a-Lago La investigación sobre los documentos clasificados comenzó después de que autoridades federales detectaran que Trump había conservado material confidencial —incluidos archivos vinculados a seguridad nacional— en su residencia privada de Florida.

En agosto de 2022, agentes federales realizaron un registro autorizado judicialmente en Mar-a-Lago, recuperando decenas de cajas con documentos gubernamentales, episodio que abrió una prolongada batalla legal entre el expresidente y el Departamento de Justicia.

Trump sostuvo reiteradamente que tenía derecho a conservar los materiales y denunció una persecución política, mientras fiscales federales argumentaron riesgos potenciales para la seguridad nacional.

Los despidos reportados por CNN reflejan el clima de fuerte tensión política e institucional que rodeó las investigaciones federales relacionadas con Trump y que continúa impactando en organismos de seguridad e inteligencia estadounidenses.

Analistas en Washington señalan que la medida podría reavivar el debate sobre la independencia del FBI y el uso de herramientas investigativas en causas que involucran a figuras políticas de alto nivel.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Justicia emitieron comentarios oficiales sobre el informe.

(ANSA).