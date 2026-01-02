EEUU: FBI frustró atentado planeado para Año Nuevo en Carolina del Norte

Según las autoridades federales, el sospechoso fue identificado como Christian Sturdivant, quien fue acusado de intento de brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

De acuerdo con una declaración jurada presentada ante la Justicia federal, los investigadores seguían sus movimientos desde 2022.

El FBI no dio a conocer detalles específicos sobre el objetivo del ataque ni sobre el grupo extremista con el que el acusado presuntamente mantenía vínculos, aunque subrayó que la intervención permitió neutralizar la amenaza antes de que pudiera concretarse.

El caso se produce en un contexto de alta alerta de seguridad en Estados Unidos durante las celebraciones de fin de año, con las autoridades reforzando la vigilancia ante posibles amenazas de origen interno o internacional.

Las investigaciones continúan bajo supervisión del sistema judicial federal (ANSA).