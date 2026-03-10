EEUU: fbi investiga ataque inspirado en ISIS contra alcalde Mamdani

El operativo federal se realizó en una instalación de almacenamiento en el condado de Bucks, vinculada a dos jóvenes detenidos y acusados de planear un ataque con artefactos explosivos improvisados durante una protesta cerca de Gracie Mansion, la residencia del alcalde.

Según la investigación, Emir Balat (18) e Ibrahim Kayumi (19) transportaron dispositivos explosivos caseros desde Pensilvania hasta Nueva York y los llevaron a una manifestación frente a la residencia del alcalde. Uno de los artefactos fue encendido y arrojado hacia la multitud, aunque no llegó a detonar.

Los investigadores señalaron que los dispositivos contenían materiales explosivos y fragmentos metálicos diseñados para provocar un alto número de víctimas en caso de explosión.

El incidente ocurrió durante protestas enfrentadas frente a la residencia del alcalde Mamdani, organizadas en torno a tensiones políticas y religiosas en la ciudad. El alcalde no se encontraba en el lugar en el momento del ataque.

Tras el episodio, el FBI abrió una investigación por terrorismo y extendió los registros a Pensilvania, donde los sospechosos residían y donde se cree que almacenaban materiales utilizados para fabricar explosivos.

Durante el registro del depósito, especialistas en explosivos realizaron detonaciones controladas de varios dispositivos encontrados para neutralizar posibles riesgos.

De acuerdo con documentos judiciales, los acusados declararon haber actuado inspirados por la ideología del Estado Islámico y expresaron su intención de provocar un ataque de gran impacto.

Ambos enfrentan cargos federales que incluyen intento de proporcionar apoyo a una organización terrorista extranjera, uso de armas de destrucción masiva y transporte de explosivos.

Las autoridades estadounidenses investigan ahora si el presunto complot fue planificado de forma independiente tras un proceso de radicalización en internet o si existieron vínculos más amplios con redes extremistas.

El caso reavivó las alertas de seguridad sobre los llamados ataques "inspirados" por ISIS, en los que individuos o pequeños grupos adoptan la propaganda del grupo yihadista sin tener necesariamente contacto directo con su estructura operativa.

