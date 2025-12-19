EEUU.- FedEx gana 816,3 millones de euros en el segundo trimestre fiscal, un 29% más, y ajusta previsiones

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) -

El grupo estadounidense de paquetería y logística FedEx se anotó un beneficio neto de US$956 millones (816,3 millones de euros) en el segundo trimestre de su año fiscal 2026, que concluyó en noviembre, lo que equivale a un avance interanual del 29%. La facturación alcanzó los US$23.469 millones (20.039 millones de euros), un 6,8% más. Del total, la división Express brindó US$20.433 millones (17.446 millones de euros), un 8,4% más, y la de mercancías US$2.139 millones (1.826 millones de euros), un 1,7% menos. Después, otros conceptos aportaron US$897 millones (765,9 millones de euros).

De su lado, los costes operativos en los que incurrió la multinacional entre gastos salariales, transporte, alquileres o combustibles, entre otros, ascendió a US$22.091 millones (18.862 millones de euros), un 5,6% más.

En el acumulado semestral, FedEx registró unas ganancias de US$1.780 millones (1.520 millones de euros) y unos ingresos de US$45.713 millones (39.031 millones de euros), un 16% y un 5% más, respectivamente.

"FedEx ha obtenido unos resultados excepcionales en el segundo trimestre, ya que hemos ejecutado con éxito nuestra estrategia de crecimiento y hemos avanzado en la transformación de nuestra red, al tiempo que hemos sabido sortear un entorno externo muy difícil", ha afirmado el presidente y consejero delegado de FedEx, Raj Subramaniam.

Por otro lado, se han destinado, aproximadamente, US$276 millones (235,7 millones de euros) a recomprar acciones durante el trimestre. A fecha de 30 de noviembre, FedEx aún poseía una autorización de US$1.300 millones (1.110 millones de euros) adicionales.

FedEx ha recordado que la rama de transporte de mercancías se escindirá en una nueva compañía el próximo 1 de junio de manera efectiva. Tras esto, cotizará en la Bolsa de Nueva York con el 'ticker' FDXF.

La firma ha pronosticado que los ingresos crecerán entre un 5% y un 6% durante el ejercicio 2026, un punto más para el límite inferior de la horquilla desde la anterior proyección. Asimismo ha confirmado sus previsiones de ahorro permanente de costes por US$1.000 millones (853,8 millones de euros) fruto de la aplicación de un plan estratégico.