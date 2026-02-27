EEUU, Filipinas y Japón realizan maniobras en estrecho cerca de Taiwán

Las fuerzas militares de Filipinas, Estados Unidos y Japón llevaron a cabo esta semana maniobras conjuntas sobre el canal de Bashi, que separa el archipiélago filipino de Taiwán, informaron este viernes las autoridades

Aeronaves de los tres países patrullaron las islas Batanes, en el extremo norte de Filipinas, en unas maniobras destinadas a demostrar su "capacidad para operar conjuntamente sin problemas en entornos marítimos complejos", informó el ejército de Manila en un comunicado

Poco más de 100 kilómetros separan Filipinas de Taiwán, isla de régimen democrático que China considera parte de su territorio y no descarta tomar por la fuerza

Es la primera vez que las denominadas Actividades de Cooperación Marítima Multilateral (MMCA) en las que participan estos países se han extendido más allá del mar de China Meridional, donde Filipinas y China han protagonizado repetidos enfrentamientos por territorios en disputa

"Las operaciones aéreas se llevaron a cabo en el espacio aéreo sobre el territorio filipino y sus aguas territoriales, al norte de Luzón", afirmó el ejército filipino en su boletín, al añadir que los buques de guerra se habían mantenido al oeste de la cadena de islas Batanes

El ejercicio filipino-estadounidense-japonés se llevó a cabo durante seis días y concluyó el jueves. Incluyó una maniobra de artillería con fuego real realizada por la fragata de misiles guiados BRP Antonio Luna

El ejército chino respondió con indignación

"Filipinas ha cooptado a países de fuera de la región para organizar las denominadas patrullas conjuntas, lo que perturba la paz y la estabilidad en la región", aseguró Zhai Shichen, portavoz del Mando del Teatro Sur

Añadió que Pekín llevó a cabo una "patrulla rutinaria" en el mar de China Meridional entre el 23 y el 26 de febrero

En noviembre, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, provocó una crisis en las relaciones con Pekín al sugerir que Tokio podría intervenir militarmente en cualquier ataque chino contra Taiwán

En agosto, el presidente filipino, Ferdinand Marcos, también advirtió de que Filipinas se vería arrastrada "a la fuerza" a cualquier guerra por la isla democrática, de la que Estados Unidos es su mayor proveedor de armas