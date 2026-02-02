EEUU: Film con otro ángulo de asesinato de Kennedy podría reabrir el caso

Según el New York Post, la película es de 8 mm, realizada por Orville Nix, un técnico de aire acondicionado de Dallas, y captura la zona de la "loma verde" de Dealey Plaza, durante mucho tiempo en el centro de la especulación sobre la presencia de un posible segundo atacante.

Nix falleció en 1972 y su nieta ha continuado la batalla legal para recuperar la película, que cree que vale más de US$900 millones, ya que podría ser la clave para exponer uno de los mayores encubrimientos de la historia.

Un juez federal ha autorizado la continuación de la batalla legal para aclarar el destino del material —en posesión de los federales— y evaluar su posible divulgación.

La cámara de Nix estaba enfocada en el montículo de hierba desde donde muchos testigos sostuvieron que se dispararon los tiros que mataron al expresidente estadounidense: los teóricos de la conspiración han creído durante mucho tiempo que un segundo pistolero estaba escondido detrás de una valla en el montículo. (ANSA)