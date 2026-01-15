EEUU finalizará cuotas de biocombustibles de 2026 en marzo, eliminará sanciones a importación: fuentes

Por Jarrett Renshaw

15 ene (Reuters) - El Gobierno del presidente Donald Trump planea finalizar las cuotas de mezcla de biocombustibles para 2026 a inicios de marzo, manteniéndolas cerca de su propuesta inicial y abandonando un plan para penalizar las importaciones de combustibles renovables y materias primas, dijeron dos fuentes familiarizadas con los planes.

De concretarse, el plan supondría un compromiso parcial entre los grupos rivales de la industria petrolera y agrícola, ya que mantendría los objetivos de aumento de las mezclas que persiguen los productores de biocombustibles, al tiempo que abandonaría una propuesta que los refinadores estadounidenses habían advertido que perturbaría los mercados de combustibles y elevaría los costos.

La Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA), que supervisa la política estadounidense sobre biocombustibles, ha comunicado a las partes interesadas del sector su intención de enviar la propuesta final a la Oficina Presupuestaria de la Casa Blanca para su revisión a finales de este mes, con la finalización prevista aproximadamente 30 días después de que la Casa Blanca realice entrevistas con la industria.

En junio, la EPA propuso unos volúmenes totales de mezcla de biocombustibles de 24.020 millones de galones en 2026 y 24.460 millones de galones en 2027, frente a los 22.330 millones de galones de 2025. El total incluía un objetivo de 5610 millones de galones para el biodiésel, un salto significativo desde los 3350 millones de galones de 2025.

La EPA está considerando ahora un rango de 5200 a 5600 millones de galones para el biodiésel en 2026, dijeron las fuentes a Reuters.

El posible ajuste a la baja está en parte relacionado con el plan de la EPA de desechar una propuesta que recortaría drásticamente el valor de los créditos para combustibles renovables que concede el Gobierno estadounidense a los biocombustibles importados, una política de "Estados Unidos primero" aclamada como una victoria por las industrias de la soja y el biodiésel.

Las grandes petroleras, lideradas por el influyente grupo industrial Instituto Americano del Petróleo (API), habían argumentado que limitar los créditos para el suministro extranjero podría restringir la disponibilidad y elevar los precios del combustible, un resultado que la Casa Blanca desea evitar de cara a las elecciones de mitad de mandato de este año.

Reuters informó anteriormente que la EPA estaba considerando retrasar la propuesta al menos un año.

La EPA dijo a Reuters que la agencia todavía está revisando los comentarios sobre la norma propuesta. "Como se ha declarado públicamente en los archivos judiciales, la agencia tiene como objetivo finalizar 'en el primer trimestre de 2026'", dijo la agencia.

También se espera que la EPA decida si exigirá a las grandes refinerías que compensen los galones exentos en virtud de un programa de la agencia que exime a las pequeñas refinerías de mezclar biocombustibles, una decisión que podría afectar significativamente a las cuotas globales de mezcla de biocombustibles.

En agosto, la EPA resolvió una acumulación de más de 170 solicitudes de exención de pequeñas refinerías que se remontaban a 2016. Desde entonces, han emitido exenciones adicionales.

La industria de los biocombustibles y sus aliados legislativos han estado instando a la administración a exigir a las refinerías que compensen el 100% de esos galones exentos, mientras que la industria petrolera se resiste a las obligaciones. La EPA ha solicitado comentarios sobre varias propuestas, que van desde una reasignación de 0% al 100%.

Reuters informó anteriormente que la EPA está considerando un plan para que las refinerías compensen el 50% de los galones exentos. (Reportaje de Jarrett Renshaw; Editado en Español por Ricardo Figueroa)