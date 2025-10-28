EEUU firma acuerdo de US$80.000 millones para nuevas centrales nucleares

Por Timothy Gardner y Katha Kalia

28 oct (Reuters) - Al menos US$80.000 millones en reactores nucleares se construirán en todo Estados Unidos en una asociación con el Gobierno estadounidense, dijeron el martes las tres compañías involucradas en el proyecto.

El plan representa una de las inversiones estadounidenses más ambiciosas en energía atómica en décadas, subrayando la agenda del presidente Donald Trump para maximizar la producción energética centrada en el petróleo, el gas, el carbón y la energía nuclear.

También se produce en un momento en el que el crecimiento de los centros de datos de inteligencia artificial dispara la demanda por energía en Estados Unidos por primera vez en dos décadas poniendo a prueba partes de la red.

Según el acuerdo con Westinghouse Electric, Cameco y Brookfield Asset Management, el Gobierno estadounidense se encargará de la financiación y ayudará a conseguir los permisos para las centrales que usen reactores Westinghouse.

A cambio, el Gobierno estadounidense recibirá una participación que, una vez adquirida, le permitirá obtener el 20% de cualquier distribución de efectivo superior a US$17.500 millones que realice Westinghouse, dijeron las compañías.

Las empresas no precisaron cuándo se haría efectiva la participación del Gobierno estadounidense, pero añadieron que este debe tomar una decisión final de inversión y firmar acuerdos para completar la construcción de las centrales.

Las acciones de Cameco subían más de un 21% a mediodía.

La construcción de nuevos reactores nucleares en Estados Unidos ha sido difícil debido al aumento de los costos y a la preocupación pública por posibles accidentes y residuos nucleares.

El Gobierno de Trump ordenó en mayo a la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos que disminuya drásticamente las regulaciones y acelere las nuevas licencias para reactores, buscando reducir un proceso de varios años a 18 meses. El decreto exigía la construcción de 10 nuevos grandes reactores para 2030. (Reportaje de Katha Kalia en Bengaluru y Timothy Gardner en Washington; Edición de David Holmes y Bill Berkrot. Editado en español por Aldo Nicolai)