EEUU.- Florida se suma a Texas y declara "terrorista" a Hermanos Musulmanes

MADRID, 9 dic. 2025 (Europa Press) El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, ha declarado este lunes a la organización islamista Hermanos Musulmanes y al Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés) como "grupos terroristas", en línea con la decisión tomada a mediados de noviembre por el estado de Texas. Así lo recoge la orden ejecutiva "con efecto inmediato" que ha difundido el republicano en su cuenta de la red social X, donde exhorta a las autoridades judiciales y policiales estatales a que "adopten todas las medidas legales para prevenir las actividades ilegales en Florida" por parte de las entidades enunciadas. También en virtud del texto divulgado, las agencias del Gobierno de Florida "emprenderán todas las acciones legales" a su disposición para evitar que estas organizaciones y cualquier persona que les haya "proporcionado apoyo material o recursos (...) reciba cualquier contrato, empleo, fondos u otro beneficio o privilegio" de las administraciones públicas. El documento, que se extiende a "cualquier subdivisión" de Hermanos Musulmanes, defiende la medida alegando, entre otros motivos, la "larga historia de participación o apoyo a la violencia, incluidos asesinatos políticos y ataques terroristas contra civiles" de esta organización islamista fundada a principios del siglo XX cuya "ideología (...) es irreconciliable con los principios fundacionales estadounidenses". En cuanto a CAIR, señala supuestos vínculos de sus miembros con Hermanos Musulmanes y su filial en Palestina --el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás)-- así como con "grupos extremistas islámicos". La declaración de organizaciones como grupos terroristas suele ser competencia del Gobierno federal, si bien el gobernador de Texas, Greg Abbott, ya tomó la misma medida el pasado 18 de noviembre y bajo prácticamente los mismos argumentos. La organización CAIR tachó entonces la acusación del gobernador tejano de "difamatoria", alegando que "carece de fundamento legal y fáctico", y aseguró que está "lista para demandarlo si intenta convertir esta maniobra publicitaria en una política real", tras recordar que ya lo hizo y "con éxito en tres ocasiones".