EEUU: Ford retira el Escape del mercado en EE.UU.

El último Ford Escape salió recientemente de la planta de Louisville, donde también se producía su equivalente de lujo, el Lincoln Corsair.

El complejo será reconvertido para fabricar un nuevo pick-up eléctrico mediano, con un precio estimado en torno a los US$30.000, además de otros modelos basados en una nueva plataforma eléctrica de bajo costo del grupo.

La decisión generó críticas en distintos niveles de la cadena comercial, especialmente entre los concesionarios de Ford Motor Company.

Con un precio de entrada cercano a los US$30.000, el Escape era —después del Ford Maverick— uno de los modelos más accesibles del "Óvalo Azul". Si bien su rentabilidad era inferior a la de otros SUV de la marca, medios especializados estadounidenses destacan que cumplía un rol clave como vehículo de atracción para llevar clientes a los concesionarios.

"Deshacerse del Escape es un error enorme", afirmó el concesionario de Missouri Nick Anderson en declaraciones a Automotive News. "Ni el Maverick ni el Bronco Sport podrán llenar ese vacío", advirtió, al señalar que Ford no está reemplazando al modelo con una propuesta de precio y posicionamiento similar para el negocio minorista.

El retiro del Escape refleja las tensiones que atraviesa la industria automotriz estadounidense, atrapada entre la transición acelerada hacia la electrificación, las exigencias de rentabilidad y la necesidad de mantener una oferta accesible para el mercado masivo. (ANSA).