EEUU: "Gabbard encubrió un informe de la NSA sobre una persona cercana a Trump"

La mujer transmitió la información directamente al jefe de gabinete de la Casa Blanca. The Guardian informa al respecto

Cuando se le informó sobre la interceptación altamente sensible, que ha generado controversia en Washington durante la última semana, en lugar de permitir que la NSA proporcionara más información, la directora de inteligencia nacional entregó una copia impresa del informe de inteligencia directamente a la jefa de gabinete del presidente, Susie Wiles

Al día siguiente, Gabbard ordenó a la NSA que no publicara el informe de inteligencia, sino que le comunicara cualquier nuevo detalle directamente a ella

Según una fuente familiarizada con el asunto, la persona cercana a Trump no es un funcionario de la administración ni un empleado del gobierno con una misión especial

Un portavoz de Gabbard negó el informe, calificándolo de "falso". "Cada acción de la Directora de Inteligencia Nacional está completamente dentro de su autoridad legal y estatutaria, y estos intentos de manipular información altamente clasificada socavan el trabajo esencial que realizan todos los días los grandes estadounidenses en la comunidad de inteligencia", enfatiza la declaración (ANSA)