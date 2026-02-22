EEUU gana a Canadá en hockey masculino y logra el último oro de Milán-Cortina

Estados Unidos se quedó con el último título en liza en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina tras ganar a Canadá una tensa y emocionante final en el hockey sobre hielo masculino, este domingo en Milán

En el regreso de las estrellas de la NHL al torneo olímpico después de doce años de ausencia, el Team USA ganó 2-1 a su vecino en la prórroga, consiguiendo así su tercer oro en esta prueba y el primero desde el memorable "milagro en el hielo" de 1980 contra los soviéticos

El primero de todos se había dado en los Juegos de 1960

Canadá falla así en su intento de sumar su décimo título olímpico y concede a su gran rival una revancha, después de haberle ganado los títulos de 2002 y 2010

En un Arena Santagiulia dominado en la grada por los colores rojo y blanco de los canadienses, la selección de Estados Unidos fue abucheada cuando saltó al hielo, en un partido inevitablemente marcado por la tensión política entre ambos países desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025

El partido no decepcionó en tensión y emoción

A Estados Unidos le sostuvo especialmente en el partido una excepcional actuación de su arquero Connor Hellebuyck (41 paradas), toda una pesadilla para el país de la hoja de roble

Fue Estados Unidos el que marcó primero en el partido, en el minuto 6, por medio de Matt Boldy

A pesar de múltiples intentos de igualar por parte del joven prodigio Macklin Celebrini o de la estrella Connor McDavid, los canadienses se desesperaban por momentos

El empate canadiense no llegó hasta el minuto 39, cuando Devon Toews, asistido por Cale Makar, ajustó con precisión para enviar el puck al fondo de la portería de Hellebuyck

Ninguno de los dos equipos consiguió marcar más en el tiempo reglamentario y el pulso se fue a la prórroga, donde regía un sistema de muerte súbita: la victoria era para el primero que marcara

El gol del título estadounidense fue obra de Jack Hughes (62'), desatando los festejos de su equipo en el hielo

Canadá, que había rozado la eliminación en cuartos ante la República Checa y en semifinales ante Finlandia, no pudo contar en este partido con su leyenda Sidney Crosby, lesionado en cuartos y que dejó la capitanía a Connor McDavid