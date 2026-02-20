EEUU: Gates cancela discurso en cumbre de IA en India

Gates destacó que India reúne condiciones únicas para liderar aplicaciones masivas de IA gracias a su escala poblacional, su ecosistema digital y el despliegue de plataformas públicas como el sistema de identidad biométrica Aadhaar y la infraestructura de pagos digitales, que permiten implementar soluciones tecnológicas a gran escala.

Según explicó, la inteligencia artificial puede acelerar diagnósticos médicos, personalizar la educación, mejorar la productividad agrícola y optimizar la administración de políticas públicas, especialmente en economías emergentes. En ese sentido, consideró que India puede transformarse en un modelo global sobre cómo aplicar estas tecnologías en beneficio social.

El fundador de Microsoft mantiene desde hace años una fuerte vinculación con India a través de la Fundación Gates, que financia programas sanitarios, campañas de vacunación, desarrollo agrícola y proyectos educativos. El país asiático es uno de los principales destinos de las iniciativas de salud global impulsadas por la organización.

Durante su intervención, Gates también volvió a referirse a la polémica por sus reuniones pasadas con Jeffrey Epstein, el financista acusado de tráfico sexual de menores que murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio. El empresario reiteró que esos encuentros fueron "una equivocación" y sostuvo que no produjeron los resultados filantrópicos que esperaba.

El vínculo entre Gates y Epstein generó controversia pública en los últimos años, especialmente tras conocerse que ambos se reunieron en varias ocasiones después de que Epstein hubiera sido condenado en 2008 por delitos sexuales. Gates ha afirmado reiteradamente que lamenta esos contactos y que no mantuvo negocios con el financista.

La figura del magnate tecnológico continúa teniendo peso global tanto por su pasado al frente de Microsoft —empresa que cofundó en 1975 y que convirtió en una de las mayores compañías del mundo— como por su rol actual como uno de los principales filántropos internacionales.

A través de la Fundación Gates, creada junto a su exesposa Melinda French Gates, el empresario dirige iniciativas centradas en erradicar enfermedades, mejorar sistemas sanitarios y reducir la pobreza.

El viaje a India se produce además en un momento de fuerte competencia global por el liderazgo en inteligencia artificial, con Estados Unidos, China, la Unión Europea y potencias emergentes impulsando regulaciones, inversiones y desarrollos estratégicos para dominar el sector considerado clave para la economía del futuro. (ANSA).