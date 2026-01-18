EEUU: Golden Dome, el súper escudo espacial capaz de detener cualquier misil

Anunciado por Donald Trump al comienzo de su segundo mandato, el proyecto, inspirado en el escudo de "Star Wars" de Ronald Reagan, fue posteriormente archivado discretamente por falta de financiación.

El magnate vinculó su intención de anexar Groenlandia al desarrollo de la Cúpula, pero los analistas cuestionaron la necesidad de la isla para su funcionamiento, por no mencionar las preocupaciones sobre su plazo y coste.

El proyecto fue anunciado por Trump el 27 de enero de 2025 como una prioridad nacional. Según el presidente, el escudo de defensa costará aproximadamente US$175.000 millones y estará operativo al final de su mandato, en enero de 2029.

Sin embargo, hace un año, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el Golden Dome podría costar hasta US$831.000 millones en dos décadas. Entre los contratistas se incluyen empresas de defensa como Lockheed Martin, Northrop Grumman y Anduril. Se informa que SpaceX es candidata para construir 600 satélites.

El proyecto contempla una constelación de satélites con sensores e interceptores para rastrear y destruir misiles en vuelo, integrados con centros de mando en el mar y en tierra gracias a enlaces basados en inteligencia artificial para tiempos de respuesta extremadamente rápidos.

Dado que la ruta de vuelo más corta para los misiles rusos o chinos con destino a Norteamérica pasa por Groenlandia y el Ártico, la isla es la zona ideal para interceptarlos.

Sin embargo, existen muchas dudas sobre la viabilidad de la Cúpula y la necesidad de la participación de Groenlandia.

Además de una posible violación del uso pacífico del espacio ultraterrestre, consagrado en el Tratado pertinente, los métodos estadounidenses también resultan desconcertantes.

Un acuerdo de 1951 con Dinamarca otorga a Estados Unidos amplio acceso a la isla, donde, no por casualidad, ya se encuentra la base espacial Pituffik.

Si el Pentágono hubiera querido instalar nuevos interceptores, solo habría tenido que pedírselo a los daneses.

(ANSA).