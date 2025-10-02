EE.UU. golea a Francia y Colombia se queda sin romper el muro de Noruega en el Mundial Sub-20

Estados Unidos esperó hasta los minutos finales para endosarle una goleada 3-0 a Francia, en la segunda fecha del Grupo E del Mundial Sub-20 de fútbol, que lo deja a las puertas de los octavos de final. En el F, Colombia y Noruega no se hicieron daño con un 0-0.

Cuando parecía que el combinado de las barras y las estrellas y los Bleus se conformaban con el empate en el Estadio El Teniente en Rancagua (a 100 km de Santiago), un desborde por el sector derecho del mediocampista Luke Brennan encontró la cabeza del delantero Zavier Gozo en el 85 para el 1-0 de los estadounidenses.

Un gran pase del propio Gozo le permitió al volante Brooklyn Raines sentenciar el encuentro tres minutos después. El delantero Marcos Zambrano cerró la goleada norteamericana gracias a un rebote en el 90+2.

"Los últimos 10 minutos para nosotros fueron muy buenos, tuvimos mucha paciencia. Cuando uno mira el resultado final no refleja lo que sucedió en el terreno de juego, pero es importante la victoria", dijo Marko Mitrovic, técnico de Estados Unidos, tras el encuentro.

Con seis puntos en el Grupo E, Estados Unidos está virtualmente clasificado para los octavos de final, en un torneo donde además avanzan los cuatro mejores terceros del certamen. Francia es segundo del grupo con tres unidades.

Por el Grupo F, Colombia fue incapaz de derrumbar el muro noruego en el Estadio Fiscal de Talca, a unos 250 km al sur de Santiago. La selección nórdica ni siquiera logró disparar al arco.

Noruega y la selección cafetera lideran su zona con cuatro unidades.

A las 20:00 locales (23:00 GMT), también en Rancagua por el Grupo E, se encontrarán Sudáfrica (0) y la debutante Nueva Caledonia (0), que fue aplastada 9-1 por Estados Unidos en la primera fecha.

En simultáneo, se enfrentarán Nigeria y Arabia Saudita en Talca por el Grupo F en busca de sus primeros puntos del torneo.

-- Resultados del jueves del Mundial Sub-20 de Chile

Grupo E:

Francia-Estados Unidos 0-3

Nueva Caledonia-Sudáfrica Más tarde

Grupo F:

Noruega-Colombia 0-0

Nigeria-Arabia Saudita Más tarde

Posiciones:

Grupo E

Pts J G E P GF GC

1. Estados Unidos 6 2 2 0 0 12 1

2. Francia 3 2 1 0 1 2 4

3. Sudáfrica 0 1 0 0 1 1 2

4. Nueva Caledonia 0 1 0 0 1 1 9

Grupo F

Pts J G E P GF GC

1. Noruega 4 2 1 1 0 1 0

2. Colombia 4 2 1 1 0 1 0

3. Arabia Saudita 0 1 0 0 1 0 1

4. Nigeria 0 1 0 0 1 0 1

