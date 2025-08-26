EEUU: Guardia Nacional ya camina armada por Washington

Pero como en otros despliegues de la Guardia Nacional, se dijo a las tropas que podrán usar sus pistolas M17 y rifles M4 solo para defensa propia o como último recurso, dijeron dos funcionarios del Departamento de Defensa a NBC News.

Según las reglas de compromiso, la fuerza solo se autoriza "bajo la creencia razonable de una amenaza inminente de muerte o daño corporal grave", dijo uno de los funcionarios de defensa. Y un mal actor debe tener la "capacidad y oportunidad" de poner en peligro a un miembro de la guardia o infligir graves daños corporales.

El enfoque de los miembros de la guardia, agregó el funcionario, es defenderse a sí mismos o a otras personas.

Los miembros armados de la guardia llevarán solo el tipo de arma que se les entreguen y con las cuales fueron entrenados, generalmente pistolas M17 y rifles semiautomáticos M4, similares a los rifles de estilo asalto, dijeron los funcionarios del Departamento de Defensa. Algunos miembros de la guardia llevarán pistolas M9.

Las armas militares son similares a las utilizadas por los departamentos de policía locales en todo Estados Unidos. El M4 es un rifle semiautomático estándar y tiene aproximadamente las mismas capacidades que los rifles semiautomáticos utilizados por las agencias de aplicación de la ley.

La pistola M17 es esencialmente la misma que la pistola Sig Sauer P320, el tipo de semiautomática que la policía de todo el país ha utilizado durante años. La policía de Washington también utiliza pistolas y rifles semiautomáticos.

La misión de las tropas en Washington es similar a la de los miembros de la guardia que se activan para apoyar a la aplicación de la ley en otros estados, dijeron los funcionarios.

La principal diferencia es que un gobernador normalmente llamaría a la guardia en lugar de que el presidente la federalizara, como ocurrió en el Distrito de Columbia con la orden de Donald Trump.

En Washington, el alcalde suele presentar una solicitud para activar la guardia a través del secretario de defensa.

Después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, firmara una orden que permitía a los guardias desplegados en DC llevar armas la semana pasada, algunos comenzaron a llevarlas inmediatamente.

Este despliegue proviene de DC y seis estados: Luisiana, Ohio, Mississippi, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia Occidental.

Si bien los funcionarios creen que en cualquier momento podría haber de 500 a 800 miembros de la guardia en las calles, el número fluctúa diariamente dependiendo de la necesidad y las circunstancias, dijeron los funcionarios del Departamento de Defensa. Y solo los miembros de la guardia que operan en ciertas áreas y en ciertas misiones en Washington estarán armados, agregaron.

Por ejemplo, los miembros de la guardia que están llevando a cabo tareas de "embellecimiento" en los monumentos nacionales normalmente no estarán armados.

Pero aquellos en las llamadas patrullas de presencia podrían estarlo, dijeron los funcionarios. (ANSA).