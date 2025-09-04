EE.UU. ha dicho a otros países que el reconocimiento de Estado palestino creará más problemas: Rubio

QUITO, 4 sep (Reuters) - Estados Unidos ha dicho a otros países que el reconocimiento de un Estado palestino causará más problemas, afirmó el jueves el secretario de Estado Marco Rubio.

"Les dijimos a todos estos países (...) que si ustedes hacen esto del reconocimiento, es todo falso, ni siquiera es real, si lo hacen van a crear problemas", dijo Rubio en Quito, donde se reunió con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa.

"Va a haber una respuesta, va a hacer más difícil conseguir un alto el fuego e incluso puede desencadenar este tipo de acciones que se han visto, o al menos estos intentos de estas acciones", sostuvo Rubio, que añadió que no opinaría sobre la discusión israelí de la anexión de Cisjordania, pero que no era definitiva. (Reporte de Daphne Psaledakis y Julia Symmes Cobb. Editado en español por Javier Leira)