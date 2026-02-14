EEUU: Hace 150 años nacía el Teléfono, que revolucionó la comunicaciones

Ese mismo día, apenas pocas horas después, el ingeniero estadounidense Elisha Gray presentó un caveat (es decir, una declaración preliminar de invención) para un dispositivo similar: una coincidencia que abrió una de las disputas más célebres de la historia de la innovación tecnológica.

Sobre la base de la cronología con la que fueron presentados los documentos, el 7 de marzo de ese mismo año se reconoció a Bell la patente número 174.465, que describía un método para transmitir la voz humana mediante señales eléctricas.

Fue el acta de nacimiento oficial del teléfono. Tres días después, el 10 de marzo, en su laboratorio de Boston tuvo lugar la primera comunicación histórica entre Bell y su asistente Thomas Watson: "Mr. Watson, come here, I want to see you" ("señor Watson, venga aquí, quiero verlo").

El experimento demostró que la voz puede viajar a lo largo de un cable, transformada en impulsos eléctricos y luego nuevamente en sonido.

La paternidad de la invención se convirtió sin embargo en objeto de largos litigios legales. Gray reivindicó la prioridad de la idea, sosteniendo haber desarrollado un transmisor similar al descrito por Bell. A pesar de las controversias, los tribunales estadounidenses reconocieron la validez de la patente de Bell.

En pocos años, el teléfono pasó de curiosidad científica a instrumento comercial. En 1877 nació la Bell Telephone Company, destinada a convertirse en un gigante de las telecomunicaciones.

En 2002 la Cámara de Representantes de Estados Unidos, sin anular la patente de Bell, aprobó una resolución que reconoce la contribución pionera de Antonio Meucci al desarrollo del teléfono: en 1871 el inventor italiano había depositado en la Oficina de Patentes estadounidense el caveat número 3335 titulado "Sound Telegraph", en el que describía su invención a la espera de encontrar el dinero necesario para presentar una patente regular.

El caveat, sin embargo, expiró en diciembre de 1874 sin ser renovado.