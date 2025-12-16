EEUU.- Hegseth afirma que compartirá con un grupo de congresistas el vídeo del primer bombardeo en el Caribe

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha asegurado que este miércoles entregará a los miembros del Comité de Servicios Armados del Congreso el vídeo sin editar del primer ataque en el Caribe contra una supuesta narcolancha, en el que se remató a los supervivientes con un segundo bombardeo.

Hegseth intenta así acallar las presiones de un amplio grupo de congresistas del Partido Demócrata y del Republicano que han exigido poder ver las imágenes ante la posibilidad de que se hubieran cometido crímenes de guerra durante estas ya de por sí cuestionadas operaciones, que han dejado ya más de 90 muertos.

No obstante, el jefe del Pentágono ha aclarado este martes tras reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio, que el vídeo, debido a su carácter "ultrasecreto", no puede ser compartido sin editar al gran público, según recoge la agencia de noticias Bloomberg.

Los miembros del Comité de Servicios Armados recibirán también un dosier informativo del almirante Frank Bradley, quien supervisó aquella operación, lanzada el pasado 2 de septiembre, y ordenó un segundo ataque que mató a dos personas que habían logrado sobrevivir al primer bombardeo que acabó con la vida de otros nueve.

'The Washington Post' publicó que Hegseth había dado una orden verbal de matar a todos los tripulantes de la embarcación tras comprobarse que dos habían logrado escapar con vida del primer bombardeo, lo que podría suponer un crimen de guerra, ya que la propia Armada prohíbe los ataques con objetivo de matar a supervivientes.

El secretario de Defensa niega cualquier irregularidad, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado reaccionando con hastío y enfado a las preguntas de la prensa sobre esta cuestión y ha reiterado que deja cualquier decisión acerca de estas imágenes en manos de Hegseth y su equipo del Pentágono.

La semana pasada el Pentágono recibió un ultimátum de un grupo de congresistas de ambos partidos para que publicara estas imágenes, en caso contrario bloquearían hasta un 74 por ciento del presupuesto del que dispone el Departamento de Defensa para costear sus viajes tanto fuera como dentro de Estados Unidos.

Desde aquel primer bombardeo, Estados Unidos ha lanzado una veintena de ataques sobre estas supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico como parte de una presunta campaña contra el tráfico de drogas, que tiene como trasfondo la salida de Nicolás Maduro de Venezuela, tal y como tácitamente han reconocido en Washington.

En las últimas horas se ha confirmado nuevos ataques sobre otras tres de estas embarcaciones que transportarían drogas, que han matado a ocho personas más, elevando el número de víctimas mortales a más de 90 en apenas tres meses.