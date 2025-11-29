EEUU.- Hegseth niega un segundo ataque contra una embarcación en el Caribe tras observar que había supervivientes

MADRID, 29 Nov. 2025 (Europa Press) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha calificado de "noticias falsas" las informaciones que apuntan a un segundo ataque perpetrado contra la primera embarcación destruida en el Caribe por el Ejército estadounidense tras determinar que aún quedaban supervivientes, bajo la orden dada por el propio Hegseth de eliminar a todos los tripulantes de la supuesta narcolancha.

"Como de costumbre, las noticias falsas ofrecen información cada vez más inventada, incendiaria y despectiva para desacreditar a nuestros increíbles guerreros, que luchan para proteger la patria", ha asegurado el jefe del Pentágono en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Con este mensaje, Hegseth pretende desmontar informaciones de medios estadounidenses como 'Washington Post' o 'The Intercept' que sostienen que el secretario de Defensa dio la orden de "matar a todos" los tripulantes de la embarcación. De esta manera, tras disparar contra la lancha en una primera ocasión y observar que al menos dos personas habrían sobrevivido, volvieron a atacar de nuevo para acabar con la vida de las once personas que se encontraban en el barco.

"Como hemos dicho desde el principio y en cada declaración, estos ataques altamente efectivos están específicamente diseñados para ser 'ataques letales y cinéticos'. El objetivo declarado es detener las drogas letales, destruir narcobuques y eliminar a los narcoterroristas que están envenenando al pueblo estadounidense. Cada traficante que eliminamos está afiliado a una Organización Terrorista Designada", ha justificado Hegseth.

El secretario de Defensa ha sostenido que las operaciones que el Ejército estadounidense está realizando en el Caribe son "legales tanto bajo el derecho estadounidense como bajo el derecho internacional" y que cuentan con el respaldo de "los mejores" abogados.

Asimismo, ha mostrado su apoyo sin ambages a los militares del Mando Sur del Ejército (Southcom) —quienes se encuentran a cargo de las operaciones en la zona— a los que ha calificado de "guerreros" que "arriesgan sus vidas todos los días".

Los ataques contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y el Caribe comenzaron en el mes de septiembre con la muerte de estas once personas y hasta la fecha han dejado más de 80 fallecidos en más de 20 bombardeos que han sido criticados por diversas organizaciones internacionales que sí alertan de violaciones del Derecho internacional.

Esta nueva acusación de no dejar supervivientes se suma a la ya criticada operación estadounidense contra el narcotráfico que también tiene a las autoridades venezolanas en el punto de mira tras declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista de la que detrás se encontraría el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.