EEUU: Hice más por la religión que cualquier otro presidente, dice Trump

Los demócratas están en contra de la religión; no sé cómo una persona de fe podría votar por liberales, dijo este jueves Donald Trump en el Desayuno Nacional de Oración, donde fue presentado como "el chivo expiatorio", el más grande de todos los tiempos

"Si quieres tener un gran país, tienes que tener religión.

Tienes que tener fe. Tienes que tener a Dios", dijo Trump, anunciando que el 17 de mayo todos los estadounidenses están invitados al National Mall en Washington para "orar, dar gracias" y reafirmar que Estados Unidos es "un país bajo Dios", en referencia al Juramento a la Bandera, el juramento de lealtad a Estados Unidos.

"Afortunadamente, hay muchas señales de que la religión está regresando, y lo está haciendo con fuerza", agregó el presidente, mencionando al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, entre los presentes en el Desayuno Nacional de Oración.

"Es uno de mis favoritos, un gran aliado de Estados Unidos", comentó. "Dirige excelentes prisiones; son sólidas, pero humanas", añadió.

En su extenso discurso, Trump abordó diversos temas. Criticó al expresidente Barack Obama por no ganar los Juegos Olímpicos de Chicago de 2016, aunque sí ganó los de Los Ángeles. (ANSA)