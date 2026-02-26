EEUU: Hillary Clinton acusa a republicanos de encubrir a Trump en caso Epstein

Durante una declaración inicial ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, realizada a puerta cerrada en Chappaqua, Nueva York, la exsecretaria de Estado afirmó que fue convocada bajo la "suposición errónea" de que posee información relevante sobre las actividades criminales de Epstein y de su colaboradora Ghislaine Maxwell.

"Quiero ser absolutamente clara: no la tengo", sostuvo Clinton, reiterando que nunca tuvo conocimiento de las actividades ilícitas del empresario.

La ex candidata presidencial aseguró además que no recuerda haber tenido contacto con Epstein, ni haber viajado en su avión o visitado alguna de sus propiedades.

Clinton, cuyo esposo Bill Clinton aparece en varias fotografías junto a Epstein, acusó a los legisladores republicanos de conducir una investigación "diseñada para proteger a un partido político y a un funcionario público", y reclamó la publicación completa de los archivos vinculados al caso.

"Me han obligado a testificar aun sabiendo que no poseo información útil, con el objetivo de distraer la atención de las acciones del presidente Trump y encubrirlas pese a los legítimos pedidos de respuestas", afirmó.

La ex primera dama sostuvo que, si el comité realmente buscara esclarecer la red de tráfico sexual de Epstein, debería interrogar directamente bajo juramento al actual presidente estadounidense sobre su presencia reiterada en documentos relacionados con el caso.

Trump, al igual que los Clinton, nunca fue acusado formalmente de delitos vinculados a Epstein y ha rechazado cualquier implicación en las actividades del financista, quien murió en 2019 mientras estaba detenido en Nueva York.

El caso Epstein continúa siendo uno de los expedientes judiciales y políticos más sensibles en Estados Unidos, alimentando enfrentamientos partidarios y pedidos de transparencia sobre las conexiones de figuras públicas con el empresario.

Epstein fue hallado muerto en agosto de 2019 en su celda de una cárcel federal de Nueva York mientras aguardaba juicio por cargos de tráfico sexual de menores.

Las autoridades determinaron oficialmente que se trató de un suicidio. Su colaboradora, Ghislaine Maxwell, fue posteriormente condenada a 20 años de prisión por su papel en la red de abuso y captación de menores. (ANSA).