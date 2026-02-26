EEUU: Hillary Clinton declara ante el Congreso por el caso Epstein

La comparecencia, que se llevará a cabo a puertas cerradas cerca de su residencia en Chappaqua (Nueva York), forma parte de una ofensiva del Congreso para esclarecer los vínculos entre Epstein y figuras políticas, empresariales y sociales de alto perfil tras la reciente publicación masiva de documentos judiciales vinculados al caso

Según fuentes legislativas, el interrogatorio busca determinar el alcance del conocimiento que personalidades influyentes pudieron haber tenido sobre las actividades del financista y sobre las fallas institucionales que permitieron que Epstein evitara durante años acusaciones más graves tras su controvertido acuerdo judicial de 2008

La declaración de Clinton llega después de meses de tensión con la mayoría republicana del comité, que había impulsado citaciones obligatorias bajo amenaza de desacato al Congreso luego de que los Clinton rechazaran inicialmente comparecer en persona y ofrecieran únicamente declaraciones escritas

El presidente del comité, el republicano James Comer, sostuvo que las audiencias apuntan a "garantizar transparencia y rendición de cuentas" respecto del entorno social y financiero que rodeó a Epstein y a su excolaboradora Ghislaine Maxwell, actualmente condenada por tráfico sexual

El expresidente Bill Clinton deberá declarar por separado en las próximas horas, en una investigación que marca uno de los episodios de supervisión congresional más sensibles en décadas y que incluye también a exfuncionarios del Departamento de Justicia y del FBI

El avance de la investigación coincide con la implementación de la Epstein Files Transparency Act, ley aprobada en 2025 que obligó al Departamento de Justicia a publicar millones de páginas de documentos relacionados con el caso

Las revelaciones reactivaron el debate político en Washington sobre posibles responsabilidades institucionales y conexiones con figuras influyentes, aunque hasta el momento ninguno de los Clinton ha sido acusado formalmente de delitos vinculados a Epstein

Bill Clinton reconoció en el pasado haber mantenido contactos sociales con Epstein y haber viajado en su avión privado a comienzos de los años 2000, aunque afirmó haber cortado vínculos en 2006 y negó cualquier conducta impropia

Demócratas cercanos a la exsecretaria de Estado denunciaron que la investigación tiene motivaciones partidarias, mientras que legisladores republicanos sostienen que el objetivo es reconstruir completamente la red de influencia del financista

El caso Epstein continúa siendo uno de los mayores escándalos judiciales y políticos contemporáneos en Estados Unidos, con ramificaciones internacionales y cuestionamientos persistentes sobre el funcionamiento del sistema judicial y la protección de víctimas de explotación sexual

Las transcripciones y grabaciones de las declaraciones podrían hacerse públicas en las próximas semanas, según indicaron fuentes del Congreso. (ANSA)