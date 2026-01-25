EEUU: hombre asesinado por federales en Minneapolis "estaba desarmado"

Lo informa The Guardian, citando un documento publicado por el Consejo Americano de Inmigración, una ONG que defiende los derechos de los migrantes.

La testigo afirmó que Pretti intentó ayudar a una mujer que había sido empujada al suelo cuando otros agentes de ICE lo agarraron. No pareció oponer resistencia, dijo la mujer.

"No lo vi con un arma. Lo tiraron al suelo y comenzaron a dispararle", sostuvo.

El tipo de arma que, según el Departamento de Seguridad Nacional, portaba Pretti cuando fue abatido a tiros por agentes del ICE es una Sig Sauer P320 de 9 mm, una pistola popular y frecuentemente usada por militares y agentes del orden público estadounidenses.

Lo informó el Minnesota Star Tribune, señalando que, si bien Pretti tenía licencia para portar armas, aún no se demostró que el arma que aparece en una imagen publicada en redes sociales por el Departamento fuera realmente suya.

El periódico de Minneapolis también señaló que "los agentes federales, incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), también portan P320, al igual que muchos agentes del orden estatales y locales".

La reciente información y el video parecen contradecir la versión del gobierno estadounidense, que afirmó que el hombre se había acercado a los agentes armado y con intenciones hostiles.

"Dejen que nuestros patriotas de ICE hagan su trabajo", escribió Trump en Truth.

La familia del hombre asesinado replicó que "el gobierno está difundiendo mentiras repugnantes".

Los familiares afirmaron que Pretti era una persona muy solidaria, afectada por la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump en su ciudad.

Era un apasionado de la naturaleza y disfrutaba de las aventuras con Joule, su querido perro leopardo Catahoula, quien también falleció recientemente.

Pretti participó en las protestas tras el asesinato de Renee Good a manos de un agente de ICE a principios de enero.

"Sentía que protestar era una forma de expresar su solidaridad con los demás", agregaron sus familiares.

Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, era enfermero de cuidados intensivos en el departamento gubernamental de asuntos de veteranos.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, instó a Trump a poner fin a estas operaciones.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, solicitó la asistencia de la Guardia Nacional. (ANSA).