EEUU.- Honeywell ajusta previsiones tras la escisión del negocio de materiales avanzados

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) -

El grupo industrial estadounidense Honeywell ha revisado sus proyecciones para el cuarto trimestre del año y para el conjunto de 2025 para ajustarlas a la nueva estructura de la empresa tras la reciente escisión del negocio de materiales avanzados, completada el pasado 30 de octubre, que pasará a ser contabilizado como operaciones discontinuadas por la multinacional.

Asimismo, Honeywell ha informado de que espera asumir un impacto extraordinario de unos US$470 millones (401 millones de euros) en el cuarto trimestre en relación con los litigios relacionados con Flexjet, aunque ha subrayado que "no afectará las métricas financieras" ni a las previsiones de la compañía.

De tal modo, Honeywell prevé ahora registrar en el ejercicio al completo una cifra de negocio ajustada de entre US$37.500 y US$37.700 millones (32.020 y 32.190 millones de euros), frente a la anterior horquilla de entre US$40.700 y US$40.900 millones (34.752 y 34.923 millones de euros), aunque mantiene la previsión de octubre de un crecimiento orgánico de alrededor del 20%.

Asimismo, la compañía ahora espera que el beneficio por acción ajustado para el ejercicio oscile entre US$9,70 y US$9,80, frente al rango de entre US$10,60 y US$10,70 anticipado en octubre, mientras que confía en que el flujo de caja libre sea de unos US$4.800 a US$5.200 millones (4.099 y 4.440 millones de euros), por debajo de la horquilla de entre US$5.200 y US$5.600 millones (4.440 y 4.782 millones de euros).

"Se espera que la estructura actualizada de sus segmentos de negocio entre en vigor en el primer trimestre de 2026", ha confirmado Honeywell, destacando que la nueva estructura se alinea con la estrategia de futuro de la compañía antes de la escisión prevista del negocio aeroespacial en el segundo semestre de 2026.

Esta nueva estructura constará de cuatro segmentos de negocio: Tecnologías Aeroespaciales, Automatización de Edificios, Automatización y Tecnología de Procesos, y Automatización Industrial.

El pasado 30 de octubre, Honeywell completó la escisión de su negocio de materiales avanzados, que desde entonces opera como Solstice Advanced Materials y sus acciones en el Nasdaq bajo el símbolo 'SOLS'.