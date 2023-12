CHRISTIANSTED, Islas Vírgenes de Estados Unidos (AP) — Los rebeldes hutíes de Yemen no dan señales de poner fin a sus ataques “imprudentes” contra barcos comerciales en el Mar Rojo, dijo el sábado el máximo comandante de las fuerzas navales estadounidenses en Medio Oriente, incluso cuando más naciones se unen a la misión marítima internacional para proteger a los barcos en las vitales vías navegables y el tráfico comercial comienza a tomar fuerza.

Desde que se anunció la Operación Guardián de la Prosperidad hace poco más de 10 días, 1.200 buques mercantes han viajado a través de la región del Mar Rojo y ninguno ha sido blanco de ataques con drones o misiles, dijo el vicealmirante Brad Cooper en una entrevista con The Associated Press. Añadió que se espera que más países se unan. Dinamarca fue el más reciente y anunció el viernes que planea enviar una fragata a la misión que el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, reveló durante una visita a Bahrein, donde tiene su sede la Quinta Flota de la Armada, diciendo que “este es un desafío internacional que exige una acción colectiva”.

El estrecho de Bab el-Mandeb conecta el golfo de Adén con el mar Rojo y luego con el canal de Suez. La ruta comercial crucial conecta los mercados de Asia y Europa. La gravedad de los ataques, varios de los cuales dañaron embarcaciones, obligó a varias compañías navieras a ordenar a sus embarcaciones que se mantuvieran en su lugar y no ingresaran al estrecho hasta que mejorara la situación de seguridad. Algunos transportistas importantes enviaban sus barcos por África y el Cabo de Buena Esperanza, añadiendo tiempo y costos a los viajes.

Actualmente, cinco buques de guerra de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido patrullan las aguas del sur del Mar Rojo y el oeste del Golfo de Adén, dijo Cooper, quien encabeza la Quinta Flota. Desde que comenzó la operación, los barcos han derribado un total de 17 drones y cuatro misiles balísticos antibuques, afirmó.

Hace apenas dos días, el USS Mason, un destructor de la Armada, derribó un dron y un misil balístico antibuques que fueron disparados por los hutíes respaldados por Irán, según el Comando Central de Estados Unidos. Washington detalló que el ataque número 22 contra el transporte marítimo internacional por parte de los hutíes desde el 19 de octubre no causó daños a ninguno de los 18 barcos en el área ni heridos reportados.

“Espero que en las próximas semanas tengamos más países”, dijo Cooper, destacando el reciente anuncio de Dinamarca.

Estados Unidos ha señalado que participan más de 20 naciones, pero varias de ellas no lo han reconocido públicamente.

Cooper dijo que la coalición mantiene comunicación directa con los barcos comerciales a fin de brindar orientación sobre “maniobras y las mejores prácticas para evitar ser atacados” y trabaja en estrecha colaboración con la industria naviera para coordinar la seguridad.

En abril de 2022 se creó un grupo de trabajo internacional para mejorar la seguridad marítima en la región. Pero de acuerdo con Cooper, la Operación Guardián de la Prosperidad cuenta con más barcos y una presencia persistente para ayudar a las embarcaciones.

La periodista de The Associated Press Lolita C. Baldor contribuyó a este despacho desde Washington.