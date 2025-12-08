EEUU.- IBM confirma la compra de la plataforma de datos Confluent por US$11.000 millones

MADRID, 8 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La multinacional estadounidense IBM ha anunciado este lunes la firma de un acuerdo definitivo para comprar la plataforma de streaming de datos en tiempo real Confluent por US$11.000 millones (9.440 millones de euros). El anuncio ha disparado el precio de las acciones de Confluent en el mercado previo a la apertura del Nasdaq estadounidense, con alzas cercanas al 29% que han llevado la acción hasta los US$29,85 (25,61 euros). Según el acuerdo alcanzado, IBM adquirirá todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Confluent a razón de US$31 por acción (26,59 euros). La compra se realizará con el efectivo disponible. El consejo de administración de IBM y el consejo de administración y el comité especial independiente de Confluent ya han dado el visto bueno a la transacción, que está sujeta a la aprobación de los accionistas de Confluent, las autorizaciones reglamentarias y otras condiciones de cierre habituales. Los principales accionistas e inversores de Confluent, que en conjunto poseen aproximadamente el 62% del derecho de voto de las acciones ordinarias en circulación de Confluent, han firmado un acuerdo con IBM por el que cada uno de ellos se ha comprometido a votar a favor de la transacción y en contra de cualquier operación alternativa. Se espera que la transacción se cierre a mediados de 2026. El gigante informático estadounidense IBM ha destacado en un comunicado que Confluent es una plataforma líder de streaming de datos empresariales de código abierto que conecta, procesa y gestiona datos y eventos reutilizables y fiables en tiempo real, "lo que resulta fundamental para la implementación de la Inteligencia Artificial". Así, IBM y Confluent permitirán la integración integral de aplicaciones, análisis, sistemas de datos y agentes de IA para impulsar la inteligencia y la resiliencia en entornos de nube híbrida. "IBM y Confluent, juntas, permitirán a las empresas implementar mejor y más rápidamente la IA generativa y agencial, proporcionando una comunicación y un flujo de datos fiables entre entornos, aplicaciones y API. Los datos se distribuyen entre nubes públicas y privadas, centros de datos e innumerables proveedores de tecnología", ha destacado Arvind Krishna, presidente y consejero delegado de IBM. "Con la adquisición de Confluent, IBM proporcionará la plataforma de datos inteligentes para la TI empresarial, diseñada específicamente para la IA", ha añadido. Por su parte, Jay Kreps, director ejecutivo y cofundador de Confluent, ha mostrado su entusiasmo con la posibilidad de unirse a IBM y acelerar la estrategia de la compañía con la experiencia en comercialización, la escala global y la amplia cartera de productos de IBM. "Espero con interés el futuro que construiremos juntos cuando Confluent pase a formar parte de IBM", ha subrayado. IBM ha resaltado que las capacidades de streaming de datos y eventos en tiempo real de Confluent, combinadas con el software de infraestructura de IA y las ofertas de automatización de IBM, "posicionarán mejor a las empresas para aprovechar esta oportunidad". La compañía espera además que la adquisición de Confluent acelere su crecimiento con el tiempo. IBM también prevé que la transacción contribuya al resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado durante el primer año completo y al flujo de caja libre en el segundo año, tras el cierre de la operación. Confluent tiene su sede en Mountain View, California, y actualmente cuenta con más de 6.500 clientes en los principales sectores, lo que supone más del 40% de las empresas de la lista 'Fortune 500'. La empresa colabora con líderes como Anthropic, AWS, GCP y Microsoft, Snowflake, entre otros. Para IBM, esta operación es coherente con su enfoque de establecer asociaciones profundas en el sector y trabajar en un ecosistema tecnológico amplio y abierto de proveedores de aplicaciones, ISV e hiperescaladores.