EEUU: Identificados los agentes que dispararon a Alex Pretti

Según ProPublica, son Jesús Ochoa y Raymundo Gutiérrez, de 43 y 35 años, respectivamente, originarios de Texas. Hasta el momento, las autoridades se han negado a revelar sus nombres y han proporcionado poca información sobre el incidente.

Ochoa es un agente de la Patrulla Fronteriza que se unió a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en 2018.

Gutiérrez ha estado en la unidad desde 2014 y fue asignado a un equipo especial que realiza operaciones de alto riesgo similares a las del SWAT.

Estos agentes de inmigración mataron a tiros el pasado sábado a Pretti durante las protestas contra las redadas migratorias del Gobierno de Donald Trump en el estado de Minesota, la segunda muerte en manos de fuerzas federales tras la de Renée Good el 7 de enero, también en la ciudad de Mineápolis. (ANSA)