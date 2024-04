eeuu impide que la onu reconozca un estado palestino mediante su adhesión

(Agrega detalles sobre veto)

Por Michelle Nichols

Naciones unidas, 18 abr (reuters) -

Estados Unidos impidió el jueves que las Naciones Unidas reconocieran un Estado palestino al vetar en el Consejo de Seguridad a los palestinos como miembros de

pleno derecho

del organismo mundial.

Washington vetó un proyecto de resolución que recomendaba a los 193 miembros de la Asamblea General que "el Estado de Palestina sea admitido como miembro" de la ONU. Reino Unido y Suiza se abstuvieron, mientras que los 12 miembros restantes del consejo votaron a favor.

"Estados Unidos sigue apoyando firmemente una solución de dos Estados. Este voto no refleja oposición a la creación de un Estado palestino, sino el reconocimiento de que sólo se logrará mediante negociaciones directas entre las partes", declaró ante el Consejo el embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood.

El presidente palestino, Mahmoud Abbas, condenó el veto estadounidense en un comunicado calificándolo como "injusto, poco ético e injustificado".

El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, por momentos conmocionado, dijo al Consejo tras la votación: "El hecho de que esta resolución no haya sido aprobada no doblegará nuestra voluntad ni nuestra determinación. No cesaremos en nuestro empeño".

Los palestinos son actualmente un Estado observante no miembro, un reconocimiento de facto de su condición de Estado que fue otorgado por la Asamblea General de la ONU en 2012. Pero una solicitud para convertirse en miembro pleno de las Naciones Unidas debe ser aprobada por el Consejo de Seguridad y luego por al menos dos tercios de la Asamblea General.

La presión palestina para ser miembro pleno de la ONU se produce seis meses después de una guerra entre Israel y Hamás en Gaza, y mientras Tel Aviv está ampliando los asentamientos en la ocupada Cisjordania.

"Las recientes escaladas hacen que sea aún más importante apoyar los esfuerzos de buena fe para encontrar una paz duradera entre Israel y un Estado palestino totalmente independiente, viable y soberano", dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al Consejo de Seguridad.

"Si no se avanza hacia una solución de dos Estados sólo aumentará la volatilidad y el riesgo para cientos de millones de personas en toda la región, que seguirán viviendo bajo la constante amenaza de la violencia", afirmó.

Charlas directas

El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, dijo que los palestinos no cumplieron con los criterios para convertirse en miembro pleno de la ONU, que describió como: una población permanente, territorio definido, gobierno y capacidad para entablar relaciones con otros estados.

"¿A quién vota el consejo para 'reconocer' y otorgarle el estatus de miembro pleno? ¿Hamás en Gaza? ¿La Yihad Islámica Palestina en Naplusa? ¿Quién?", preguntó al Consejo de Seguridad.

El embajador dijo que otorgar a los palestinos una membresía plena en la ONU "no tendrá ningún impacto positivo para las partes, eso sólo causará destrucción en los años venideros y perjudicará cualquier posibilidad de diálogo futuro".

El Consejo de Seguridad de la ONU ha respaldado durante mucho tiempo la visión de dos Estados que vivan uno al lado del otro dentro de fronteras seguras y reconocidas. Los palestinos quieren un Estado en Cisjordania, Jerusalén oriental y la Franja de Gaza, todos territorios capturados por Israel en 1967.

La Autoridad Palestina, encabezada por el presidente Mahmoud Abbas, ejerce un autogobierno limitado en Cisjordania. Hamás removió a la Autoridad Palestina del poder en Gaza en 2007.

Ziad Abu Amr, enviado especial de Abbas, preguntó a Estados Unidos: "¿Cómo podría esto dañar las perspectivas de paz entre palestinos e israelíes? ¿Cómo podría este reconocimiento y esta membresía dañar la paz y la seguridad internacionales?".

"Aquellos que están tratando de perturbar y obstaculizar la adopción de esa resolución (...) no están ayudando a las perspectivas de paz entre palestinos e israelíes ni a las perspectivas de paz en Oriente Medio en general", dijo al Consejo de Seguridad. (Reporte de Michelle Nichols. Editado en español por Marion Giraldo)