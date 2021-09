EEUU implora a Irán que regrese a negociaciones nucleares

NUEVA YORK (AP) — El gobierno del presidente Joe Biden ha implorado a Irán que regrese rápidamente a las conversaciones sobre su programa nuclear luego de una interrupción de tres meses debido a la transición del gobierno de Teherán, advirtiendo que la ventana para las negociaciones se cierra rápidamente.

Un alto funcionario estadounidense dijo el jueves que se agota la paciencia y que mayores demoras mientras Irán sigue ampliando su potencial nuclear podrían llevar a Washington y sus aliados a decidir que el regreso al acuerdo de 2015 ya no vale la pena.

El funcionario, que habló con la prensa bajo la condición de no ser identificado, habló mientras diplomáticos de las partes restantes del acuerdo se reunían con el canciller de Irán al margen de la Asamblea General de la ONU para evaluar si Teherán está dispuesto a regresar a las conversaciones en Viena.

Irán ha dicho que está dispuesto a regresar a las conversaciones, pero aún no ha mencionado una fecha, designado un equipo negociador ni indicado que está dispuesto a reanudarlas a partir de donde quedaron suspendidas en junio.

En discusiones con representantes de las demás partes —Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, China y la Unión Europea— el funcionario dijo que todas coincidieron en la importancia de reanudar las conversaciones lo antes posible.

Si no se reanudan las conversaciones, indicó el funcionario, Estados Unidos determinará en algún momento que a Irán ya no le interesan los beneficios que ofrece el acuerdo o que sus avances tecnológicos recientes no pueden ser deshechos por los límites impuestos.

La agencia atómica de la ONU ha dicho que Irán ha violado sistemáticamente el acuerdo desde que el entonces presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos en 2018. Washington ha participado indirectamente en las conversaciones en Viena que buscan resucitar el pacto.