Eeuu impondrá aranceles adicionales a china desde el miércoles: funcionario casa blanca

WASHINGTON, 8 abr (Reuters) - Estados Unidos impondrá un arancel del 104% a China a partir de las 12:01 AM ET (0401 GMT) del miércoles, dijo un funcionario de la Casa Blanca, después de que Pekín no levantara sus gravámenes de represalia antes de la fecha límite del mediodía del martes establecida por el presidente Donald Trump. (Reportaje de Trevor Hunnicutt; Editado en español por Javier Leira)

