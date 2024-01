(Actualiza con detalles)

WASHINGTON, 5 ene (Reuters) - El Departamento de Comercio de Estados Unidos declaró el viernes que las importaciones de productos de estaño procedentes de Canadá, China, Alemania y Corea del Sur son objeto de dumping en el mercado local y que las importaciones de productos de estaño procedentes de China también están subvencionadas.

El Departamento también constató que las importaciones de productos de estaño -un metal plateado brillante muy utilizado en latas para alimentos, pintura, productos en aerosol y otros recipientes- procedentes de los Países Bajos, Taiwán, Turquía y el Reino Unido no son objeto de dumping, informó en un comunicado.

Los derechos fijados coinciden en gran medida con los derechos antidumping preliminares del Departamento de Comercio sobre las importaciones de acero estañado de Canadá, Alemania y China impuestos en agosto.

Con excepción de China, son mucho más reducidos que los derechos de dos y tres dígitos solicitados inicialmente por la siderúrgica estadounidense Cleveland-Cliffs y el sindicato United Steelworkers en su petición de una investigación del Departamento de Comercio presentada hace un año.

El Departamento de Comercio impuso derechos antidumping definitivos más elevados, del 122,5%, a las importaciones de acero para laminación en lata procedentes de China.

También impuso derechos compensatorios antisubvenciones del 650% a los productos de estaño del principal productor chino, Baoshan Iron and Steel Co Ltd, y del 331,9% a los demás fabricantes de acero chinos.

La empresa alemana ThyssenKrupp Rasselstein y otros productores alemanes recibieron derechos antidumping definitivos del 6,88%, mientras que la canadiense ArcelorMittal Dofasco y otros productores canadienses recibieron derechos antidumping definitivos del 5,27%.

También impuso un derecho antidumping definitivo del 2,69% contra KG Dongbu Steel, de Corea del Sur, después de no haber recibido inicialmente ningún derecho antidumping.

Canadá se mostró decepcionada por la decisión.

"Estos aranceles no sólo debilitan las cadenas de suministro entre Canadá y Estados Unidos, sino que empeoran los efectos de la inflación a ambos lados de la frontera", declaró en un comunicado la ministra de Comercio, Mary Ng. "Canadá seguirá defendiendo los intereses de la industria siderúrgica canadiense y de sus trabajadores".

El Departamento de Comercio ratificó sus conclusiones anteriores de que el acero para hojalata procedente de los Países Bajos, Taiwán, Turquía y Reino Unido no era objeto de dumping. (Reporte de Doina Chiacu; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Sofía Díaz Pineda)