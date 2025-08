EEUU impone fuertes aranceles a productos de decenas de países

Por David Lawder, Trevor Hunnicutt y Aida Pelaez-Fernandez

WASHINGTON, 1 ago (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso fuertes aranceles a las exportaciones de decenas de socios comerciales, entre ellos Canadá, Brasil, India y Taiwán, para seguir adelante con sus planes de reordenar la economía mundial antes de la fecha límite del viernes para un acuerdo comercial.

Trump fijó tasas que incluyen un arancel del 35% sobre muchos bienes de Canadá, 50% para Brasil, 25% para India, 20% para Taiwán y 39% para Suiza, según orden presidencial.

enumeraba impuestos a la importación más elevados del 10% al 41% a partir de siete días para 69 socios comerciales a medida que se acercaba la fecha límite de las 0:01 hora local de Washington (0401 GMT).

Algunos de ellos habían alcanzado acuerdos de reducción de aranceles; otros no tuvieron oportunidad de negociar con el Gobierno de Trump, que incluyó una excepción para algunos productos enviados durante la próxima semana.

Los bienes de todos los demás países no incluidos en la lista estarían sujetos a un impuesto de importación estadounidense del 10%. Trump había dicho previamente que esa tasa podría ser más elevada.

El Gobierno también dejó caer

que había más acuerdos comerciales en proyecto, ya que busca rebajar los déficits comerciales e impulsar las fábricas nacionales.

El presidente republicano, que se enfrentaba a una fecha límite impuesta por él mismo, ha recurrido a poderes de emergencia, ha presionado a líderes extranjeros y ha seguido adelante con políticas comerciales que provocaron una liquidación del mercado cuando se anunciaron por primera vez en abril.

Esta vez, la reacción de los mercados ha sido más moderada.

Las acciones y los futuros de acciones caían modestamente en las operaciones del viernes por la mañana en Asia.

Trump decía que algunos socios comerciales, "a pesar de haber entablado negociaciones, han ofrecido términos que, a mi juicio, no abordan suficientemente los desequilibrios en nuestra relación comercial o no se han alineado suficientemente con Estados Unidos en asuntos económicos y de seguridad nacional".

Todavía están por llegar otros detalles, entre ellos sobre las "normas de origen" que determinarán qué productos podrían enfrentarse a aranceles aún más elevados.

Trump también dijo que "hemos llegado a algunos acuerdos hoy que son excelentes acuerdos para el país", y un representante estadounidense dijo más tarde a los periodistas que aún no se habían anunciado.

CANADÁ Y MÉXICO Trump emitió un decreto separado para Canadá que eleva la tasa sobre los bienes canadienses sujetos a aranceles relacionados con el fentanilo al 35%, desde el 25% anterior, diciendo que Canadá había "fallado en cooperar" para frenar los flujos ilícitos de narcóticos hacia Estados Unidos.

Los aranceles más altos sobre los productos canadienses contrastaron fuertemente con la decisión de Trump de conceder a México una prórroga de 90 días de aranceles más altos del 30% sobre muchos bienes para dar más tiempo para negociar un pacto comercial más amplio.

Trump se quejó antes a los periodistas de que Canadá había "sido muy mal dirigido".

El primer ministro canadiense, Mark Carney, se mostró decepcionado por la decisión de Trump y prometió tomar medidas para proteger los empleos canadienses y diversificar los mercados de exportación del país.

"Aunque seguiremos negociando con Estados Unidos sobre nuestra relación comercial, el Gobierno canadiense está centrado en lo que podemos controlar: construir una Canadá fuerte", dijo en una publicación en la red social X.

La extensión para México evita un arancel del 30% sobre la mayoría de los bienes mexicanos no automotrices y no metálicos que cumplen con el , y se produjo después de una llamada el jueves por la mañana entre Trump y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

"Evitamos el aumento de aranceles anunciado para mañana", escribió Sheinbaum en X, añadiendo que la llamada de Trump fue "muy buena". Alrededor del 85% de las importaciones estadounidenses procedentes de México cumplen con las reglas de origen delineadas en el , lo que las protege de los aranceles del 25% relacionados con el fentanilo, según la Secretaría de Economía de México. Trump dijo que Estados Unidos continuaría imponiendo un arancel del 50% al acero, aluminio y cobre mexicanos y un arancel del 25% a los automóviles mexicanos y a los bienes que no cumplan con los sujetos a aranceles relacionados con la crisis del fentanilo en Estados Unidos. "Además, México ha acordado poner fin inmediatamente a sus Barreras Comerciales No Arancelarias, de las que había muchas", dijo Trump en un mensaje en la red social Truth Social, sin dar más detalles. DISCORDIA EN INDIA Los productos de parecían encaminarse a un arancel del 25% después de que las conversaciones se empantanaran sobre el acceso al sector agrícola de atrayendo una amenaza de tasa más alta de Trump que también incluía una sanción no especificada para las compras de petróleo ruso por parte del país sudasiático. Aunque las negociaciones con India continuaban, Nueva Delhi se comprometió a proteger el sector agrícola del país, intensivo en mano de obra, y la amenaza de Trump de subir los aranceles provocó la indignación del partido de la oposición y una caída de la rupia. El despliegue de Trump de mayores impuestos a la importación el viernes se produce ante más pruebas de que han comenzado a subir los precios de los bienes de consumo. Los datos del Departamento de Comercio publicados el jueves mostraron que los precios de los muebles para el hogar y el equipo duradero para el hogar aumentaron un 1,3% en junio, la mayor subida desde marzo de 2022. Los precios de los bienes recreativos y los vehículos se dispararon un 0,9%, la mayor subida desde febrero de 2024. Los precios de la ropa y el calzado crecieron un 0,4%. (Información adicional de Doina Chiacu y Susan Heavey en Washington y Aftab Ahmed en Nueva Delhi; redacción de David Lawder; edición de Nick Zieminski, Daniel Wallis y Stephen Coates; editado en español por Javier Leira y María Bayari Cárdenas)